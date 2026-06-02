



Vivendo o auge da carreira, João Fonseca, aos 19 anos, tem a chance de dar mais um passo para a primeira final de Grand Slam. O desafio do brasileiro, número 30 do mundo, é o tcheco Jakub Mensik, de 20 anos e 27º melhor do ranking. A partida começa às 15h15 (de Brasília), desta terça-feira, e será acompanhada ao vivo pelo Lance!

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Não é de hoje que o carioca de Ipanema e o tenista nascido em Prostejov estão entre os nomes mais badalados da Next Gen. Em 2025, em fevereiro, João Fonseca se tornou, aos 18 anos, o mais jovem do país a vencer um ATP, no 250 de Buenos Aires, no saibro. No mês seguinte, Mensik ergueu o primeiro e mais importante de seus dois troféus desse nível até aqui, desbancando o hexacampeão sérvio Novak Djokovic na decisão do Masters 1000 de Miami.

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Gráfico mostra números das carreiras de João Fonseca e do tcheco Jakub Mensik (Reprodução)

Por falar no ex-número 1 do mundo e atual quarto, o veterano, de 39 anos, recordista de títulos de Grand Slam (24), foi uma das vítimas do brasileiro na campanha em Paris. Na terceira rodada, João Fonseca saiu de dois sets a 0 abaixo e protagonizou a segunda virada seguida em Roland Garros. Essa última, aliás, foi a maior vitória do pupilo do técnico Guilherme Teixeira como profissional e sua segunda contra top 10.

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O primeiro triunfo do carioca contra um tenista entre os 10 melhores do mundo foi diante de Andrey Rublev (então 9º), em janeiro de 2025, na quadra rápida do Australian Open. O tenista russo foi superado justamente por Mensik, no domingo, em Roland Garros, evitando um novo encontro com o número 1 do Brasil.

Saque é uma arma do tcheco

No alto de seu 1,96m, o saque é uma das maiores armas do tcheco, que, até a véspera de Roland Garros, era o quarto com mais aces no ano: 307, em 27 jogos. Em Paris, fez mais 36 em quatro partidas até aqui, nono melhor desempenho nesse quesito (o brasileiro fez 21 e está em 35º).

Jodar no caminho do brasileiro e do tcheco

Um mês mais novo que João Fonseca e seu algoz na terceira rodada do Masters 1000 de Madri, em abril, Rafael Jodar (29º) é o caçula entre os remanescentes da chave masculina. E desafia o vice-campeão de 2024 e atual terceiro do mundo, o alemão Alexander Zverev, em duelo inédito. Pela campanha até aqui, o tenista da Espanha já garantiu um salto de seis posições, alcançando seu melhor ranking como profissional: 23º.

Apenas um desses quatro tenistas, João Fonseca, Mensik, Jodar ou Zverev, estará na final de domingo, às 10h (de Brasília).

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João Fonseca (BRA) x Jakub Mensik (TCH) - Quartas de final de Roland Garros 2026

📅 Data e horário: terça-feira, 2 de junho de 2026, às 15h15 (horário de Brasília)

📍 Local: Stade Roland Garros, em Paris, na França

📺 Onde assistir: ESPN e Disney+ (streaming)