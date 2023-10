O Brasil está no Grupo A, ao lado de Qatar, República Tcheca, Alemanha, Ucrânia, Cuba, Irã e Itália. Todas as partidas da chave acontecem no Maracanãzinho. As equipes se enfrentam em turno único e as duas melhores garantem vaga aos Jogos Olímpicos de Paris. Os países que não se classificarem através do Pré-Olímpico ainda têm chance via ranking mundial do próximo ano. A Seleção Brasileira chegou aos 7 pontos e depende apenas de si para jogar as Olimpíadas de Paris em 2024.