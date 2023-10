No decorrer da etapa, a Seleção Brasileira se equilibrou e conseguiu abrir uma vantagem no placar, que chegou a ser de seis pontos. A seleção cubana esteve muito mal no serviço, com o melhor sacador da equipe, Lopez, acumulando quatro erros até então. Mas em um de seus melhores sets no Pré-Olímpico, a Seleção Brasileira empatou a partida. A parcial fechou em 25 a 18 para o Brasil.