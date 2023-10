O próximo compromisso da Seleção Brasileira Masculina de Vôlei será na sexta-feira (6), às 10h, contra Cuba, no Maracanãzinho. Para garantir vaga em Paris 2024 via pré-olímpico, o Brasil precisa vencer todos os três jogos restantes no torneio. Além da partida desta sexta, a equipe enfrenta o Irã, no sábado (7), e a Itália, no domingo (8).