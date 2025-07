Fim da novela! Max Verstappen anuncia destino para 2026

Max Verstappen anunciou que continuará na Red Bull para a temporada de 2026 da Fórmula 1. Durante as entrevistas antes do final de semana do Grande Prêmio da Hungria, o piloto holandês declarou que não saíra da equipe austríaca, onde tem vinculo até 2028. O tetracampeão mundial tinha negociações com a Mercedes.

Entenda a novela Verstappen-Red Bull-Mercedes

Com contrato até 2028, o único jeito de Verstappen deixar a Red Bull era se estivesse na quarta colocação no campeonato de pilotos até a pausa de intertemporada. Porém, Max assegurou o top-3 no Grande Prêmio da Bélgica, realizado no final de semana passado, com isso, não pôde acionar a cláusula de desempenho.

Durante o fim de semana em Spa-Francorchamps, Verstappen venceu a corrida sprint, somando oito pontos, e terminou em quarto lugar na prova principal, adicionando mais 12 pontos ao seu total. Com os 20 pontos conquistados, o piloto da Red Bull chegou a 285 pontos na classificação geral e abriu 28 de vantagem sobre George Russell, quarto colocado com 257.

Max Verstappen comemora vitória na corrida sprint do GP da Bélgica pela F1 2025 (Foto: SIMON WOHLFAHRT / AFP)

Mesmo que Russell vença o GP da Hungria, que não terá corrida sprint, ele alcançaria apenas 282 pontos, número insuficiente para ultrapassar Verstappen antes do recesso. O piloto da Mercedes havia afirmado anteriormente que "não iria a lugar algum", enquanto seu chefe de equipe, Toto Wolff, nunca descartou publicamente o interesse em Verstappen.

— Sim, eu posso confirmar que Max Verstappen vai pilotar pela Red Bull Racing em 2026 — declarou Helmut Marko em entrevista ao site alemão "Sport.de", encerrando os rumores sobre uma possível ida do tetracampeão para a Mercedes.

Verstappen e a Red Bull na F1 2025

O jornal holandês "De Telegraaf" informou que, além da impossibilidade de acionar a cláusula de saída em 2025, Verstappen está satisfeito na Red Bull e aprecia o trabalho do novo chefe de equipe, Laurent Mekies. A promoção da Racing Bulls aconteceu após a demissão de Christian Horner no início deste mês.

Max Verstappen e Christian Horner, pela Red Bull, em 2021 (Foto: Reprodução / Red Bull)

A chegada de Mekies representa uma tentativa da equipe austríaca de superar a crise interna que enfrenta atualmente. No Mundial de Construtores, a Red Bull ocupa apenas a quarta posição, com 192 pontos, 324 a menos que a líder McLaren. Os últimos quatro anos foram marcados pelo sucesso da equipe, que conquistou dois títulos de construtores (2022 e 2023), enquanto Verstappen foi campeão mundial consecutivamente de 2021 a 2024.

Apesar da diferença de 81 pontos para o líder Oscar Piastri, que venceu o GP da Bélgica, Max Verstappen terá a oportunidade de reavaliar sua posição no mercado em 2026. A próxima temporada da F1 será marcada pela introdução de novos regulamentos técnicos e de motores.

A Fórmula 1 retorna neste fim de semana, de 1º a 3 de agosto, em Hungaroring, palco do GP da Hungria, 14ª etapa da temporada 2025.