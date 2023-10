- Ter todo esse staff, como fisioterapeuta, ajuda na nossa recuperação dos treinos e conseguimos antes da competição chegar 100% com as sessões de treinos. Terminamos o dia zerados. Sempre nos livrando das dores musculares e dores que são normais no dia a dia. Pelo conhecimento que Milena Alencar (fisioterapeuta) tem de anos nos acompanhando sabe exatamente o que fazer. A gente faz trabalhos de mobilidade também e ajuda na recuperação. Pela primeira vez viajamos com Milena nos acompanhando e com certeza vai agregar demais. A gente também fica muito satisfeito com Cajá também nos ajudando. É um cara que é uma inspiração e tem experiência de sobra para nos ajudar ao lado de Ernesto - explicou Renato Andrew.