Jornal espanhol crava substituto de Jhon Arias no Fluminense

O Fluminense negocia a contratação de Santiago Moreno, atacante do Portland Timbers, da MLS. O clube carioca apresentou uma proposta inicial de 4 milhões de dólares (cerca de R$ 22,3 milhões), inicialmente recusada pelos americanos. A negociação ganhou espaço na mídia internacional especializada nesta quarta-feira (30).

O jornal "As", da Espanha, repercutiu a tentativa do Fluminense em contratar o colombiano de 25 anos, classificando a negociação como mais uma investida frustrada do presidente Mário Bittencourt em encontrar um substituto à altura de Jhon Arias, principal destaque da equipe no primeiro semestre de 2025.

Jornal "As" sobre Fluminense e Sanbtigo Moreno (Foto: Reprodução: As)

Em tradução livre: Fluminense se aproxima de Santiago Moreno (título); o clube brasileiro está em busca de um ponta, e o colombiano do Portland Timbers é prioridade. O time da MLS já rejeitou a oferta inicial. (subtítulo).

O ex-camisa 21 deixou o clube das Laranjeiras após ganhar projeção internacional durante a histórica campanha do Time de Guerreiros até as semifinais do Mundial de Clubes da Fifa de 2025. Arias foi anunciado, em 24 de julho, como o novo camisa 10 do Wolverhampton, da Inglaterra.

Segundo o veículo ibérico, o planejamento do Flu é concluir a negociação com Santiago até sexta-feira (1), para o atleta ser integrado ao elenco na segunda-feira (4), após a realização dos exames médicos e assinatura do contrato. Internamente, a diretoria do Fluminense evita atribuir ao jogador o rótulo de "novo Arias", justamente para não criar uma pressão adicional sobre o reforço.

Moreno demonstrou interesse em atuar no futebol brasileiro. Esta seria sua segunda experiência internacional desde sua saída do América de Cali, da Colômbia, onde teve papel decisivo na conquista de um título nacional. Foram 57 partidas, 11 gols e sete assistências com a camisa dos Diablos Rojos. Ele está no Portland Timbers, dos Estados Unidos, desde 2021. Lá, entrou em campo 145 oportunidades, balançou as redes 22 vezes e distribuiu 29 assistências.

