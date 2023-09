Ricardo Lucarelli esteve presente no treino da Seleção Brasileira de Vôlei, nesta segunda-feira (28), no Rio de Janeiro. O ponteiro irá participar de mais um Pré-Olímpico, que será realizado entre os dias 30 de setembro e 8 de outubro, na Cidade Maravilhosa. Caso garanta a classificação, o jogador do Gas Sales Bluenergy Piacenza disputará a terceira Olimpíada da carreira.