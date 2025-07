O Mundial de Skate, nas modalidades street e park, que aconteceria em setembro, em Washington, nos Estados Unidos, foi cancelado. Segundo a World Skate, entidade responsável pela competição, o cancelamento aconteceu porque o anfitrião "não cumpriu os requisitos necessários para a realização do evento".

continua após a publicidade

➡️Hugo Calderano tem primeiro adversário definido no WTT Foz do Iguaçu

— Essa decisão foi tomada porque as condições gerais e os requisitos essenciais para a organização e realização bem-sucedida do evento não foram atendidos pelo anfitrião, que nos informou que não está em posição de cumprir os compromissos assumidos para este ano. Entendemos a importância deste evento dentro do nosso calendário internacional e asseguramos que continuamos totalmente comprometidos em oferecer oportunidades competitivas de alto nível para atletas em todo o mundo - escreveu a World Skate, em comunicado oficial.

A competição estava prevista para acontecer de 19 a 28 setembro de 2025. Procurada pela reportagem do Lance!, a World Skate apenas reforçou o documento, publicado no dia 22 de julho, sem detalhar a natureza das pendências que impediram a realização da competição. A entidade também informou que busca alternativas para reagendar o evento, mas ainda não há uma definição.

continua após a publicidade

O Lance! também entrou em contato com a Confederação Brasileira de Skate (CBSk), que confirmou ter sido informada do cancelamento do Mundial por meio de comunicado oficial da World Skate, também sem mais detalhes.

Atletas de skate treinando para Pan-Americano Junior (Foto: Julio Detefon / CBSk)

Cancelamento gerou especulação

A falta de detalhes sobre o motivo do cancelamento do Mundial de Skate gerou especulação, especialmente considerando a atual política de imigração dos Estados Unidos, com restrições mais severas para a entrada de estrangeiros, o que tem impactado os atletas.

continua após a publicidade

Em junho deste ano, a seleção cubana de vôlei feminino teve vistos negados pela embaixada dos Estados Unidos e não pôde disputar uma competição em Porto Rico, território sob jurisdição norte-americana. Também no mês passado, o brasileiro Hugo Calderano teve problemas com o visto e não conseguiu viajar ao país para a disputa do Grand Smash de Tênis de Mesa, em Las Vegas.

Nas redes sociais, o ex-presidente da CBSk, Eduardo Musa, sugeriu que o cancelamento do Mundial de Skate estaria relacionada a problemas de imigração dos atletas.

Os dois de Skate foram cancelados nas datas anunciadas “por conta da dificuldade de visto” para os participantes e a federação internacional ficou de anunciar onde e em quais datas serão. — Duda (@Duda_Musa) July 30, 2025

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte