Darlan começou a sua carreira nas categorias de base do Fluminense, em 2018. No ano seguinte, se transferiu para o Sesi-Bauru e segue até hoje no clube. Na Seleção, Darlan foi campeão do Campeonato Sul-Americano Sub-19 de 2018, sendo eleito o melhor jogador do torneio. Sua primeira convocação aconteceu em 2022, substituindo seu irmão Alan, que sofreu uma lesão na perna direita.