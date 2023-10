Com show do jogador mais jovem do elenco, Darlan, o Brasil conseguiu uma vitória emocionante no Pré-Olímpico de Vôlei Masculino. A Seleção Brasileira venceu a República Tcheca por 3 sets a 2 (parciais de 22/25, 25/16, 25/20, 20/25 e 16/14), no Maracanãzinho, no Rio de Janeiro, neste domingo (1º).