A Seleção Masculina de Vôlei já estreou no Pré-Olímpico, que está sendo realizado no Maracanãzinho, Rio de Janeiro. A equipe de Rennan Dal Zotto está passando por uma reformulação, novos nomes foram convocados para esta competição. Atualmente, do último elenco que disputou os Jogos de Tóquio, apenas restaram Bruninho, Lucão, Thales, Lucarelli, Alan Souza e Fernando Cachopa.