Bruno Rezende, o Bruninho, que treinou com a Seleção Brasileira de vôlei nesta segunda-feira (25), no Rio de Janeiro, busca carimbar o passaporte para quinta Olimpíada da carreira. O levantador irá participar de mais um Pré-Olímpico, a partir do dia 30 de setembro, com todos os jogos no Maracanãzinho. O jogador do Modena Volley falou em entrevista ao Lance! sobre a emoção de voltar a jogar no Rio.