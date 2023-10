Nessa altura, os alemães, invictos no pré-Olímpico, estavam em uma situação mais confortável no jogo e com emocional mais equilibrado. O Brasil ainda encontrava dificuldades de encaixar as jogadas ofensivas e sofria com a efetividade do adversário, mas as alterações fizeram efeito para que a Seleção tentasse buscar o empate na marra.