Ferrari anuncia renovação de Vasseur como chefe de equipe na F1

A Ferrari anunciou nesta quinta-feira (31) a renovação do contrato de Frédéric Vasseur. O francês de 57 anos, que ocupa ao posto de chefe de equipe desde 2023, assinou um novo “acordo plurianual” para seguir no comando da escuderia italiana — a duração não foi divulgada. O anúncio encerra as especulações de uma possível troca no comando após uma primeira metade de temporada 2025 decepcionante.

continua após a publicidade

➡️ Atitude de Lewis Hamilton desperta curiosidade nos fãs da Fórmula 1

Vasseur chegou à Ferrari para substituir Mattia Binotto e comandar uma mudança profunda, visando recolocar os italianos no caminho dos títulos. Em 2024, a troca deu os primeiros frutos, com a disputa pelo Mundial de Construtores até a última corrida — o título acabou ficando com a McLaren. A contratação de Lewis Hamilton ainda no início do ano parecia ser o início de uma era de sucesso. Mas a maré virou em 2025.

Com a decisão de mudar o conceito do carro no último ano do regulamento atual, a equipe não acertou a mão na SF-25 e vem sendo uma das grandes decepções do campeonato. Apesar de ocupar o vice-campeonato entre os Construtores, a Ferrari é a única das quatro primeiras que ainda não venceu, além de ter subido ao pódio apenas cinco vezes.

continua após a publicidade

Frédéric Vasseur foi fator fundamental para a ida de Lewis Hamilton à Ferrari (Foto: AFP)

A queda de desempenho gerou rumores na imprensa italiana de que Vasseur poderia deixar a Ferrari ao fim do contrato, que expirava neste ano. O time, inclusive, teria cogitado nomes como Christian Horner, ex-chefe da Red Bull, e Antonello Coletta, chefe do projeto do WEC, para assumir o cargo. A renovação, porém, coloca fim às dúvidas e garante estabilidade ao comando técnico e esportivo do time.

— Sou grato pela confiança que a Ferrari continua a depositar em mim. Essa renovação não é apenas uma confirmação, mas um desafio para seguir evoluindo, manter o foco e entregar resultados. Ao longo dos últimos 30 meses, criamos bases sólidas e agora precisamos construir sobre elas com consistência e determinação. Sabemos o que é esperado e estamos totalmente comprometidos em alcançar esses objetivos juntos — afirmou Vasseur.

continua após a publicidade

O CEO da Ferrari, Benedetto Vigna, destacou a experiência e o impacto positivo do francês desde sua chegada a Maranello.

— Fred chegou à Scuderia no início de 2023, trazendo ampla experiência no automobilismo e comprovada capacidade de desenvolver talentos e formar equipes competitivas em todos os níveis. Desde então, construiu uma base sólida com a ambição de levar a Ferrari de volta ao topo da Fórmula 1 — afirmou.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

A F1 retorna neste fim de semana, de 1º a 3 de agosto, em Hungaroring, palco do GP da Hungria, 14ª etapa da temporada 2025.