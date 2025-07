Polônia vence e enfrenta o Brasil na semifinal da VNL masculina

O Brasil conheceu, na manhã desta quinta-feira (31), seu adversário na semifinal da Liga das Nações de Vôlei (VNL) masculina. Após vitória por 3 sets a 0 sobre o Japão, com parciais de 25/23, 26/24 e 25/12, em jogo válido pelas quartas de final, a seleção garantiu a vaga na próxima fase. O duelo com a equipe comandada pelo técnico Bernardinho acontece neste sábado (2), às 8h (horário de Brasília).

A Polônia avançou com a quinta melhor campanha na fase preliminar, com oito vitórias em 12 jogos. Do outro lado, o Brasil chega à semifinal após liderar a primeira fase, com apenas uma derrota sofrida, e eliminar a China nas quartas de final, com vitória por 3 sets a 1, na última quarta-feira (30).

Clássico do vôlei

Grandes equipes no cenário mundial do vôlei masculino, Brasil e Polônia protagonizaram confrontos importantes ao longo da história. Na última edição da VNL, a equipe eliminou o Brasil nas quartas de final, após vitória por 3 sets a 2. As duas seleções já disputaram o título da competição em 2021, quando a Seleção Brasileira conquistou sua única medalha de ouro, ao vencer por 3 a 1.

No histórico recente, a Polônia leva vantagem, com seis vitórias nos últimos dez confrontos, contra quatro do Brasil. As equipes já se enfrentaram na atual edição da Liga das Nações de Vôlei, durante a segunda semana, com vitória da Seleção Brasileira por 3 sets a 1.

Polônia enfrentará o Brasil na semifinal da VNL (Foto: Volleyball World)

Itália x Eslovênia na outra semifinal

Vice-líder na fase preliminar, a Itália bateu a seleção de Cuba, na última quarta-feira (30), por 3 sets a 1, e garantiu a classificação para a semifinal. A equipe agora enfrenta a Eslovênia, que venceu a França nesta quinta-feira (31), pelo mesmo placar. O duelo entre as seleções antecede o jogo do Brasil na semifinal, e está programado para a madrugada deste sábado (2).

