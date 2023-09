O Brasil estreio com vitória no Pré-olímpico Masculino de Vôlei, neste sábado (30), contra o Catar. Com o Maracanãzinho lotado, a seleção brasileira venceu por 3 sets a 0 (25/16, 25/19 e 26/24), com certa tranquilidade, mas com uma queda de rendimento na última parcial, mas saiu conquistando os 3 pontos na caminhada rumo a Paris 2024.