Brasil tem pior resultado no Mundial de ginástica artística em 15 anos
19º colocado na classificatória por equipes, conjunto brasileiro não ficava fora das finais masculinas desde 2010
Depois do acidente de Arthur Nory na apresentação da barra fixa, o Brasil será ausência nas finais masculinas do Campeonato Mundial de ginástica artística, em Roterdã, na Holanda. O 19º lugar na classificação por equipes, iniciada no sábado (17) e finalizada somente na manhã deste domingo (18), deixa a Seleção Brasileira sem nenhum representante nas disputas por equipes, aparelhos e individual geral.
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Composta por Nory, Diogo Soares, Vitaly Guilmarães, Patrick Corrêa, Johnny Oshiro e Bernardo Miranda (reserva), a equipe do Brasil terminou o primeiro dia de classificatórias na 12ª colocação, com somatório de 232.694 pontos. Com os últimos resultados, o conjunto caiu para 19º, ficando ainda mais longe de avançar para as finais.
Esse é o pior resultado da ginástica masculina brasileira em Mundiais desde 2010, quando o país também ficou fora de todas as finais. Curiosamente, aquela edição do campeonato também foi realizada em Roterdã.
No individual geral, Diogo Soares teve a 36ª melhor nota da competição, com 77.564 pontos. Vitaliy Guimarães ficou na 44ª posição, somando 76.565, e Patrick Sampaio fechou em 68º, com 74.498.
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Vagas olímpicas na ginástica artística em jogo nesta terça-feira (20)
Considerado favorito, o Japão dominou as classificatórias tanto por equipes quanto no individual geral, assumindo a liderança com 254.529 pontos. Grã-Bretanha, com 251.460, e Rússia, com 249.162, completam o top-3. O grupo de oito classificados ainda conta com China, Estados Unidos, Suíça, Holanda e Colômbia.
A final por equipes, na terça-feira (20), define as primeiras três vagas da ginástica artística masculina para as Olimpíadas de Los Angeles 2028. Agora, o Brasil tentará a classificação olímpica no Mundial de 2027, que distribuirá mais nove vagas.
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