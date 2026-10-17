O Brasil enfrentou um imprevisto na disputa das eliminatórias masculinas do Campeonato Mundial de Ginástica Artística. Arthur Nory sofreu uma queda na barra fixa, teve um corte na testa e precisou de atendimento médico. Sem o ginasta nas duas rotações seguintes, a seleção ficou sem notas de descarte no solo e no salto, o que comprometeu a pontuação da equipe na classificação geral.

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Apesar do incidente, os brasileiros conseguiram completar a participação nos seis aparelhos e terminaram com 232.694 pontos, ocupando provisoriamente a quarta colocação por equipes. No individual geral, Diogo Soares somou 77.564 pontos, enquanto Vitaliy Guimarães fechou com 76.565. Os dois aguardam o encerramento das eliminatórias, no domingo (18), para saber se avançam à final.

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Veja as notas do Brasil nas eliminatórias do Mundial de Ginástica Artística

A seleção brasileira iniciou a competição nas barras paralelas, com boas apresentações de Arthur Nory e Vitaliy Guimarães. Nory recebeu 13.500 pontos, com 9.100 de execução, enquanto Vitaliy também ultrapassou a marca de 13 pontos. Uma falha de Diogo Soares em seu elemento de maior dificuldade foi o principal problema da rotação, que terminou com 39.399 pontos.

O cenário mudou na barra fixa. Em busca de uma vaga na final do aparelho em que conquistou o título mundial em 2019, Nory tentou uma série de alta dificuldade, mas caiu durante a execução de um gienger com pirueta. O brasileiro sofreu um corte na testa e precisou de atendimento médico.

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Os exames iniciais não identificaram sinais de concussão, mas o ginasta precisou levar um ponto para fechar o ferimento. Depois do atendimento, ele retornou ao ginásio, porém não voltou a competir no solo e no salto.

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Notas do Brasil por aparelho

Barras paralelas: 39.399 pontos Barra fixa: 39.933 pontos Solo: 37.098 pontos Cavalo com alças: 38.833 pontos Argolas: 37.366 pontos Salto: 40.065 pontos

Total da equipe: 232.694 pontos.

Brasil mantém concentração após acidente de Arthur Nory

A queda de Nory afetou o ambiente da equipe, mas os demais ginastas seguiram na disputa. Na barra fixa, Diogo Soares marcou 13.633 pontos, e Patrick Sampaio obteve 13.400. Juntos, os brasileiros contribuíram para o total de 39.933 pontos no aparelho.

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No solo, a ausência de Nory impediu a seleção de descartar uma das notas. Vitaliy Guimarães sofreu uma queda, enquanto Diogo marcou 12.966 e Patrick, 12.766. A equipe encerrou a rotação com 37.098 pontos.

A situação voltou a ficar mais controlada no cavalo com alças, aparelho em que Johnny Oshiro, estreante em Mundiais, registrou 12.900 pontos. Vitaliy Guimarães foi o destaque brasileiro, com 13.400, e a seleção somou 38.833.

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Nas argolas, o Brasil teve seu menor resultado entre os seis aparelhos. Vitaliy, Diogo e Patrick ficaram na casa dos 12 pontos. Johnny Oshiro chegou a fazer uma boa apresentação, mas caiu na saída, prejudicando a nota final da equipe, que terminou com 37.366 pontos.

O Brasil encerrou a participação no salto, com três duplas piruetas. Vitaliy Guimarães marcou 13.633, Diogo Soares recebeu 13.566 e Patrick Sampaio ficou com 12.866. O resultado de 40.065 pontos foi o melhor da seleção entre os seis aparelhos.

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Equipe brasileira de ginástica artística (Foto: Divulgação)

Diogo Soares e Vitaliy Guimarães aguardam classificação

Com 232.694 pontos, o Brasil terminou provisoriamente na quarta colocação por equipes após sua apresentação. A posição definitiva depende do encerramento de todas as subdivisões das eliminatórias.

No individual geral, Diogo Soares acumulou 77.564 pontos, e Vitaliy Guimarães somou 76.565. Os dois brasileiros aguardam a conclusão da fase classificatória, no domingo (18), para confirmar se estarão entre os ginastas que disputarão a final.

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A seleção também busca avançar na competição por equipes, em uma eliminatória marcada pelo acidente de Arthur Nory e pela perda de duas notas de descarte em aparelhos importantes.