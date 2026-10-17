Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Arthur Nory sofre acidente nas eliminatórias do Mundial; veja notas do Brasil

Ginasta sofreu um corte na testa após queda na barra fixa

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
17/10/2026 08:36
Favorite o Lance! no Google
Seis ginastas da equipe de ginástica do Brasil, com uniformes amarelos e azuis, lado a lado.
Equipe brasileira de ginástica artística (Foto: Divulgação)

O Brasil enfrentou um imprevisto na disputa das eliminatórias masculinas do Campeonato Mundial de Ginástica Artística. Arthur Nory sofreu uma queda na barra fixa, teve um corte na testa e precisou de atendimento médico. Sem o ginasta nas duas rotações seguintes, a seleção ficou sem notas de descarte no solo e no salto, o que comprometeu a pontuação da equipe na classificação geral.

➡️ Tudo sobre os esportes olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Apesar do incidente, os brasileiros conseguiram completar a participação nos seis aparelhos e terminaram com 232.694 pontos, ocupando provisoriamente a quarta colocação por equipes. No individual geral, Diogo Soares somou 77.564 pontos, enquanto Vitaliy Guimarães fechou com 76.565. Os dois aguardam o encerramento das eliminatórias, no domingo (18), para saber se avançam à final.

continua após a publicidade

Veja as notas do Brasil nas eliminatórias do Mundial de Ginástica Artística

A seleção brasileira iniciou a competição nas barras paralelas, com boas apresentações de Arthur Nory e Vitaliy Guimarães. Nory recebeu 13.500 pontos, com 9.100 de execução, enquanto Vitaliy também ultrapassou a marca de 13 pontos. Uma falha de Diogo Soares em seu elemento de maior dificuldade foi o principal problema da rotação, que terminou com 39.399 pontos.

O cenário mudou na barra fixa. Em busca de uma vaga na final do aparelho em que conquistou o título mundial em 2019, Nory tentou uma série de alta dificuldade, mas caiu durante a execução de um gienger com pirueta. O brasileiro sofreu um corte na testa e precisou de atendimento médico.

continua após a publicidade

Os exames iniciais não identificaram sinais de concussão, mas o ginasta precisou levar um ponto para fechar o ferimento. Depois do atendimento, ele retornou ao ginásio, porém não voltou a competir no solo e no salto.

➡️Aposta em estrangeiras e destaques da Seleção: os principais reforços da Superliga 2026/27

Notas do Brasil por aparelho

  1. Barras paralelas: 39.399 pontos
  2. Barra fixa: 39.933 pontos
  3. Solo: 37.098 pontos
  4. Cavalo com alças: 38.833 pontos
  5. Argolas: 37.366 pontos
  6. Salto: 40.065 pontos

Total da equipe: 232.694 pontos.

Brasil mantém concentração após acidente de Arthur Nory

A queda de Nory afetou o ambiente da equipe, mas os demais ginastas seguiram na disputa. Na barra fixa, Diogo Soares marcou 13.633 pontos, e Patrick Sampaio obteve 13.400. Juntos, os brasileiros contribuíram para o total de 39.933 pontos no aparelho.

continua após a publicidade

No solo, a ausência de Nory impediu a seleção de descartar uma das notas. Vitaliy Guimarães sofreu uma queda, enquanto Diogo marcou 12.966 e Patrick, 12.766. A equipe encerrou a rotação com 37.098 pontos.

A situação voltou a ficar mais controlada no cavalo com alças, aparelho em que Johnny Oshiro, estreante em Mundiais, registrou 12.900 pontos. Vitaliy Guimarães foi o destaque brasileiro, com 13.400, e a seleção somou 38.833.

continua após a publicidade

Nas argolas, o Brasil teve seu menor resultado entre os seis aparelhos. Vitaliy, Diogo e Patrick ficaram na casa dos 12 pontos. Johnny Oshiro chegou a fazer uma boa apresentação, mas caiu na saída, prejudicando a nota final da equipe, que terminou com 37.366 pontos.

O Brasil encerrou a participação no salto, com três duplas piruetas. Vitaliy Guimarães marcou 13.633, Diogo Soares recebeu 13.566 e Patrick Sampaio ficou com 12.866. O resultado de 40.065 pontos foi o melhor da seleção entre os seis aparelhos.

continua após a publicidade
Seis ginastas da equipe de ginástica do Brasil, com uniformes amarelos e azuis, lado a lado.
Equipe brasileira de ginástica artística (Foto: Divulgação)

Diogo Soares e Vitaliy Guimarães aguardam classificação

Com 232.694 pontos, o Brasil terminou provisoriamente na quarta colocação por equipes após sua apresentação. A posição definitiva depende do encerramento de todas as subdivisões das eliminatórias.

No individual geral, Diogo Soares acumulou 77.564 pontos, e Vitaliy Guimarães somou 76.565. Os dois brasileiros aguardam a conclusão da fase classificatória, no domingo (18), para confirmar se estarão entre os ginastas que disputarão a final.

continua após a publicidade

A seleção também busca avançar na competição por equipes, em uma eliminatória marcada pelo acidente de Arthur Nory e pela perda de duas notas de descarte em aparelhos importantes.

Tudo sobre
Sugerida para você!
Quatro equipes despontam como favoritas à Superliga feminina de vôlei 2026/27

Vôlei

Praia Clube, Sesc Flamengo e mais: como chegam os favoritos da Superliga de vôlei?

Há 2 minutos
Três jogadoras da Superliga feminina de vôlei em ação: saque à esquerda, ataque no centro e jogadora nº9 à direita.

Vôlei

Aposta em estrangeiras e destaques da Seleção: os principais reforços da Superliga 2026/27

Há 1 hora
Rebeca Andrade manda beijo para o ginásio após execução do salto no Campeonato Brasileiro de Ginástica 2026, em Brasília

Mais Esportes

Com Rebeca Andrade, Brasil busca vaga olímpica no Mundial de Ginástica Artística

Há 8 horas
Tifanny estende a bandeira do Pará nas costas antes de jogo do Osasco na Brasil Cup, em Belém

Vôlei

Tifanny confirma aposentadoria ao fim da temporada: 'Difícil'

Há 9 horas
Osasco Vôlei celebra na Supercopa, time feminino em abraço diante da rede.

Vôlei

Osasco supera Praia Clube e conquista a Supercopa de vôlei

Há 10 horas
Tifanny ataca em Sesi Bauru x Osasco pela final do Campeonato Paulista feminino de vôlei

Vôlei

CBV buscará reverter liberação de Tifanny pela Justiça

Há 12 horas
Mais LANCE!
Adenízia comemora ponto em Sesc RJ Flamengo x Praia Clube

Veja os lances de Praia Clube x Osasco na Supercopa de vôlei

Paramigos Imparáveis no evento de Dia das Crianças do CPB

CPB reúne 300 crianças em festa com atletas paralímpicos em São Paulo

Tifanny comemora ponto em partida do Osasco na Brasil Cup, em Belém

Liminar da Justiça libera Tifanny para jogar Supercopa e Superliga

Nathália Gomes usa laptop com dashboard Dunkest NBA; celular mostra app de palpites.

Dunkest: monte seu time e desafie seus amigos no fantasy game da NBA

Iniciativa aproxima jovens do automobilismo no Rio por meio do kart

Iniciativa aproxima jovens do universo do automobilismo no Rio

Praia Clube conquista o Campeonato Mineiro feminino de vôlei 2026

Praia Clube x Osasco na Supercopa de vôlei: hora e onde assistir

Rafa Câmara é o novo piloto da Haas para a F1 2027

Chefe da Haas revela motivo por trás da escolha de Rafael Câmara

Judoca idoso em kimono branco, com emblema de competição no peito.

Falece Chiaki Ishii, primeiro medalhista olímpico do judô brasileiro

Troféu Larry O'Brien, de campeão da NBA (Foto: Reprodução / NBA)

ESPN e Disney+ exibem temporada 2026/27 da NBA com exclusividade nas Finais

Alice Pereira comemora a vitória sobre Daria Zhelezniakova no UFC Vegas 122

Brasileira de 20 anos bate recorde no UFC após atualização do ranking

Gabriel Medina competindo na etapa da WSL em Bells Beach 2026 (Foto: WSL / Cait Miers)

Medina bate Filipe Toledo, e Brasil coloca três surfistas nas quartas em Portugal

Dino Beganovic, piloto Ferrari na F1, sorrindo no corredor com macacão branco e logos da equipe.

Ferrari anuncia piloto para a temporada 2027 da Fórmula 1

Cartaz de divulgação da Conmebol Uefa Finalíssima Futsal 2026

Conmebol e Uefa confirmam jogos da Finalíssima de Futsal; competição será no Brasil