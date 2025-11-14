Aumentam as chances de Calderano-Takahashi em Los Angeles-2028; entenda

Se, em Paris-2024, Hugo Calderano esteve muito perto de uma inédita medalha olímpica, as chances de conquistá-la, em Los Angeles-2028, podem ser boas. Isso porque, segundo o calendário divulgado nesta semana pelo Comitê Organizador, haverá mais tempo de descanso entre os jogos de duplas mistas e de individual no torneio em solo americano, daqui a pouco menos de três anos.

No torneio em solo americano, as oitavas e quartas de final das duplas mistas vão acontecer antes da segunda rodada do individual. Dessa maneira, está descartado o risco de o brasileiro fazer duas partidas no mesmo dia.



Ano passado, na capital francesa, o melhor mesa-tenista brasileiro da história acabou perdendo a disputa da medalha de bronze para o prodígio francês Felix Lebrun, então de 17 anos, por 4 a 0. Ainda assim, foi a melhor campanha de um sul-americano na história olímpica na modalidade.

- Conseguir uma medalha é o meu grande objetivo desde que eu comecei a jogar tênis de mesa. Essa decepção mostra quanto esforço eu faço. Coloco o tênis de mesa sempre no centro da minha vida, em todas as escolhas que eu faço. Eu tenho muito tempo pela frente ainda, estou continuando a evoluir e obrigado a todo mundo pela torcida de sempre - disse o brasileiro, no dia em que perdeu para o jovem francês.



De fato, a evolução de Calderano, hoje com 29 anos e número 3 do mundo, foi consolidada em 2025, a melhor temporada de sua carreira. O destaque foi a conquista da Copa do Mundo, em abril, em mais um feito inédito para o tênis de mesa da América do Sul (vídeo abaixo). No mês seguinte, o brasileiro foi vice Mundial.

Em julho, o casal de namorados Calderano e Takahashi venceu a etapa de Buenos Aires do WTT.

Chineses como maiores rivais de Calderano

Maiores chances de uma inédita medalha à parte, os chineses devem ser os maiores obstáculos para Calderano em Los Angeles-2028. Tanto que o país é o que mais tem representantes no ranking mundial masculino (3), dois deles à frente do brasileiro: Wang Chuqin, número 1 e seu algoz na final do Mundial, e Lin Shidong, vice-líder e derrotado pelo carioca na decisão da Copa do Mundo.

Shidong e Man Kuai, aliás, lideram o ranking mundial de duplas mistas, com 6498 pontos. E Chuqin, em parceria com Sun Yingsha, está em terceiro, enquanto que o casal de namorados brasileiros aparece em sexto lugar.



Abaixo, o top 6: