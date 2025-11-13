Dupla mista em Los Angeles-2028 deve ser a mais forte da história; entenda

No tênis olímpico, as duplas mistas reestrearam em 2012, em Londres. Pois, para Los Angeles, em 2028, há a expectativa de ser a mais forte chave da categoria, recheada de estrelas.

Isso porque, no torneio na cidade americana, as duas primerias rodadas (oitavas e quartas de final) das duplas mistas vão acontecer no dia 19, véspera do início da disputa de simples. No dia 20, estão programadas as semifinais e a grande final do torneio que reúne homens e mulheres.

Com esse calendário, é muito provável que o público veja nomes como o espanhol Carlos Alcaraz e o italiano Jannik Sinner nas duplas mistas. Em Paris-2024, Espanha e Itália foram representados, respectivamente, por Marcel Granollers/Sara Sorribes e Andrea Vavassori/Sara Errani.

A dupla mista italiana, formada por Errani e Vavassori, derrotada nas quartas de final em Paris-2024, venceu, em setembro, a forte chave da modalidade no US Open e embolsou US$ 1 milhão. Entre outros nomes, Alcaraz, o sérvio Novak Djokovic, o norueguês Casper Ruud, o dinamarquês Holger Rune e o alemão Alexander Zverev disputaram o torneio.

Na última edição olímpica, os tchecos Katerina Siniakova e Tomas Machac ficaram com o título, ao derrotarem, em Roland Garros, os chineses Wang Xinyu e Zhang Zhizhen, por 6/2, 5/7 e 10/8. A campanha dos medalhistas de ouro começou com um triunfo sobre a parceria principal cabeça de chave, os alemães Zverev e Laura Siegemund.

Dupla mista brasileira perdeu para os vice-campeões em 2024

O Brasil foi representado, na capital francesa, por Luisa Stefani e Thiago Wild, que foram derrotados na estreia, pelos vice-campeões chineses, de virada, por 3/6, 6/3 e 10/8.

Todos os campeões olímpicos nas duplas mistas

Paris - 2024: Katerina Siniakova e Tomas Machac (TCH)

Tóquio - 2021: Anastasia Pavlyuchenkova e Andrey Rublev (RUS)

Rio - 2016: Bethanie Mattek-Sands e Jack Sock (EUA)

Londres - 2012: Victoria Azarenka e Max Mirnyi (BLR)

Paris - 1924: Hazel Wightman e Richard Williams (EUA)

Antuérpia - 1920: Suzanne Lenglen e Max Decugis (FRA)

Estocolmo - 1912: Dora Köring e Heinrich Schomburgk (ALE)

Paris - 1900: Charlotte Cooper e Reginald Doherty (GBR)