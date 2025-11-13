Dupla mista em Los Angeles-2028 deve ser a mais forte da história; entenda
Nomes como Alcaraz e Sinner podem disputar torneio na próxima edição olímpica
- Matéria
- Mais Notícias
No tênis olímpico, as duplas mistas reestrearam em 2012, em Londres. Pois, para Los Angeles, em 2028, há a expectativa de ser a mais forte chave da categoria, recheada de estrelas.
Relacionadas
➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico
➡️ Exclusivo: Bruno Soares exalta Ronaldo Fenômeno na abertura do Galácticos Open
➡️ Ex-líder do ranking, Kafelnikov faz previsão sobre João Fonseca no ATP Finals
Isso porque, no torneio na cidade americana, as duas primerias rodadas (oitavas e quartas de final) das duplas mistas vão acontecer no dia 19, véspera do início da disputa de simples. No dia 20, estão programadas as semifinais e a grande final do torneio que reúne homens e mulheres.
➡️ Apenas cinco tenistas venceram mais ATP's que João Fonseca em 2025; veja lista
➡️ 'Jeu de Paume' estreia relembrando a conquista de Guga na Masters Cup de 2000
➡️ Confirmado o primeiro torneio de João Fonseca em 2026
➡️ Único top 10 sem título no ano, Musetti perde ponto incrível; vídeo
Com esse calendário, é muito provável que o público veja nomes como o espanhol Carlos Alcaraz e o italiano Jannik Sinner nas duplas mistas. Em Paris-2024, Espanha e Itália foram representados, respectivamente, por Marcel Granollers/Sara Sorribes e Andrea Vavassori/Sara Errani.
A dupla mista italiana, formada por Errani e Vavassori, derrotada nas quartas de final em Paris-2024, venceu, em setembro, a forte chave da modalidade no US Open e embolsou US$ 1 milhão. Entre outros nomes, Alcaraz, o sérvio Novak Djokovic, o norueguês Casper Ruud, o dinamarquês Holger Rune e o alemão Alexander Zverev disputaram o torneio.
Na última edição olímpica, os tchecos Katerina Siniakova e Tomas Machac ficaram com o título, ao derrotarem, em Roland Garros, os chineses Wang Xinyu e Zhang Zhizhen, por 6/2, 5/7 e 10/8. A campanha dos medalhistas de ouro começou com um triunfo sobre a parceria principal cabeça de chave, os alemães Zverev e Laura Siegemund.
Dupla mista brasileira perdeu para os vice-campeões em 2024
O Brasil foi representado, na capital francesa, por Luisa Stefani e Thiago Wild, que foram derrotados na estreia, pelos vice-campeões chineses, de virada, por 3/6, 6/3 e 10/8.
Todos os campeões olímpicos nas duplas mistas
Paris - 2024: Katerina Siniakova e Tomas Machac (TCH)
Tóquio - 2021: Anastasia Pavlyuchenkova e Andrey Rublev (RUS)
Rio - 2016: Bethanie Mattek-Sands e Jack Sock (EUA)
Londres - 2012: Victoria Azarenka e Max Mirnyi (BLR)
Paris - 1924: Hazel Wightman e Richard Williams (EUA)
Antuérpia - 1920: Suzanne Lenglen e Max Decugis (FRA)
Estocolmo - 1912: Dora Köring e Heinrich Schomburgk (ALE)
Paris - 1900: Charlotte Cooper e Reginald Doherty (GBR)
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias