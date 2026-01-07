O primeiro turno do Novo Basquete Brasil (NBB) foi marcado por instabilidades dentro e fora de quadra para o Botafogo. Apesar disso, a sequência da competição promete grandes oportunidades em busca da classificação nos playoffs. Para isso, conforme apurado pelo Lance!, o Alvinegro fechou a contratação novos quatro jogadores.

Nascido em Nova York, Scott Machado é filho de pais brasileiros e chega ao Rio de Janeiro com uma bagagem importante. O armador de 35 anos conta com passagens pela NBA, por Houston Rockets e o Golden State Warriors, e pelo NBB, por Flamengo e Minas – onde atuou na última temporada.

Além do armador, mais um membro da família vai para o Botafogo. O ala-armador Luiz Machado Jr., irmão de Scott, esteve com o União Corinthians durante a temporada 2023/24. Na época, registrou médias de 6 pontos, 2 rebotes e 42% de aproveitamento por jogo.

Dois nomes marcam seu retorno ao basquete alvinegro. O ala Derick Machado, que estava na Argentina, e o pivô Abner Davi, campeão da Liga Ouro de 2017 com o Botafogo, voltam ao clube para reforçar o elenco na segundo metade da temporada regular do NBB.

Botafogo enfrenta dificuldades no NBB 2025/26

A primeira parte da fase regular do Novo Basquete Brasil chegou ao fim junto com 2025. No dia 13 de janeiro, o Botafogo volta a quadra para enfrentar o Unifacisa em busca da quarta vitória na temporada. Confira com o Lance! a tabela completa de jogos do segundo turno do NBB da temporada 2025/26 e mais detalhes, como a Copa Super 8.

Atualmente, o Alvinegro ocupa a 19ª colocação no NBB, a frente apenas do Vasco. A equipe conquistou apenas três vitórias, até o momento, contra o Rio Claro (17º), Pato Basquete (15º) e o próprio rival carioca (20º).