Cazé TV anuncia trio de cobertura para as Olimpíadas de Inverno em 2026

Fernanda Gentil, Pedro Scooby e Diogo Defante viajam até a Itália para os Jogos

a3bda1b9-e8d6-4378-9b69-bca974870691_IMG_20250321_104542_767-aspect-ratio-1024-1024
Anna Carolina Ramos
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porThiago Fernandes,
Dia 07/01/2026
18:47
Atualizado há 1 minutos
CazéTV Casimiro Miguel LiveMode YouTube
imagem cameraCazéTV em transmissões do Jogos Pan-Americanos (Foto: CazéTV/Divulgação)
Com a maior delegação de sua história, o Brasil chega forte para as Olimpíadas de Inverno, que terá início no dia 6 de fevereiro. Enquanto os atletas se preparam para conquistar medalhas, o grupo de transmissão também está em formação. Nesta terça-feira (6), a Cazé TV anunciou o trio responsável pela cobertura dos Jogos de Milão-Cortina 2026.

Trio estará na Itália in loco

Além dos responsáveis pelas transmissões e narrações, Fernanda Gentil, Pedro Scooby e Diogo Defante viajam até Milão e Cortina d'Ampezzo, na Itália, para acompanhar de perto os Jogos. O trio terá um papel definido no torneio entre os dias 6 e 22 de fevereiro.

Fernanda será a âncora da cobertura diretamente da Itália, assumindo o papel de host principal das transmissões e conduzindo a programação ao longo do evento. Já Pedro Scooby acompanhará de perto o desempenho dos principais competidores brasileiros. Como atleta, o surfista une a experiência com a descontração, o bom humor e o estilo próprio que marcaram sua cobertura nos Jogos Olímpicos de Paris 2024.

Ainda no humor, Defante completa o time com o seu estilo característico. O youtuber irá explorar o ambiente olímpico, curiosidades e registros inéditos, buscando cenários e situações inusitadas para além das competições.

Trio de cobertura da Cazé TV para as OIimpíadas de Inverno (Foto: Divulgação)
Grandes nomes da música também estão confirmados nos Jogos de Milão-Cortina 2026

Duas estrelas foram anunciadas para as Olimpíadas de Inverno deste ano. Para representar o país-sede com maestria, o perfil oficial do Milano-Cortina 2026 confirmou a apresentação da italiana Laura Pausini na cerimônia de abertura. A cantora se junta a Mariah Carey no espetáculo.

Em dezembro de 2025, o primeiro nome foi confirmado para a cerimônia de abertura. Em um vídeo publicado pelos Jogos de Milão-Cortina, aos 56 anos, Mariah deu as primeiras dicas de sua participação. Ainda são poucas informações sobre o show, mas será "uma homenagem ao espírito italiano", exaltando figuras como Leonardo da Vinci e Giorgio Armani.

Ao lado da norte-americana, Laura chega para trazer a tradição italiana junto com a modernidade internacional. Ela se destaca como uma das maiores artistas da Itália com mais de três décadas de carreira na música, além das premiações. Até o momento, foram um Grammy, cinco Latin Grammys, um Globo de Ouro, além de uma indicação ao Oscar.

A cerimônia acontece no San Siro, estádio da Inter de Milão e do Milan, no dia 6 de fevereiro de 2026. Além disso, pela primeira vez na história da competição, a abertura acontecerá simultaneamente em outros três locais: Cortina, Valtellina e Val di Fiemme.

