Exclusivo: Bruno Soares exalta Ronaldo Fenônemo na abertura do Galácticos Open

Multicampeão de Grand Slams nas duplas e um dos maiores da história do país na modalidade, Bruno Soares encerrou a carreira profissional em 2022. Mas, como não poderia deixar de ser, segue ligado ao tênis. Em vídeo exclusivo ao Lance!, o ex-número 2 do mundo falou da sexta edição do torneio Galácticos Open, que começa nesta quinta-feira (13), em São Paulo, é organizado por Ronaldo Fenômeno e reúne cantores, empresários, além de ex-jogadores de futebol. Toda a renda arrecadada é destinada à Fundação Fenômenos, que, na noite de quarta, promoveu o tradicional leilão beneficente.

- É sempre um privilégio estar aqui com grandes amigos, por uma causa extremamente nobre, ajudar a Fundação Fenômenos. O evento está na sexta edição e, a cada ano que passa, fica melhor. Para mim, como co-fundador, é sempre uma grande honra seguir os passos do nosso grande mestre, o presidente Ronaldo Fenômeno. Ele é um grande jogador de tênis, tem se dedicado bastante a esse esporte, treinado muito, a cada ano que passa está jogando melhor. Nosso time está cada vez mais forte, é sempre muito legal enfrentar o time desafiante - contou - ex-duplista, que conquistou 35 títulos na carreira nas duplas masculinas, com destaque para o Aberto da Austrália (2016) e US Open (2016 e 2020). O mineiro de Belo Horizonte também venceu três Grand Slams nas duplas mistas: no US Open (2012 e 2014) e no Aberto da Austrália (2016).

Torcedor do Cruzeiro, Soares é só elogios ao anfitrião do Galácticos Open:

- Pra mim é uma grande honra, o Ronaldo é um dos meus maiores ídolos. Ronaldo, que nos deu tantas alegrias ao longo da vida, é um cara extremamente especial. Do lado profissional todo mundo já sabe. Mas, do lado pessoal, é um cara extremamente especial e importante na vida de todos nós. Um cara do coração do tamanho do mundo, e é bom demais. E eu, como cruzeirense, tive o privilégio de tê-lo como presidente e compartilhar grandes momentos. Espero que todos acompanhem o evento, contribuam, a causa é nobre, ajudando muita gente que precisa, através desse esporte maravilhoso que é o tênis - completou um dos melhores duplistas da história do tênis brasileiro.



Ronaldo no Time Bruno Soares

A competição vai até sábado (15), e Soares dá nome ao time que conta com o anfitrião, Ronaldo, além de Felipe Andreoli, Amoroso, Bruno Belutti, MC Davi, Juninho Paulista, Vitor Kley, Rodrigo Santoro, Marcos Léo e Belo, além dos empresários JP Luna, Roberto Cabrini, Lucas Calicchio, Luis felipe Freitas, Otávio Pereira, Victor Rios e Fábio Faria. Os técnicos da equipe são André Sá, Orlando Luz, Thiago Alves e Bruno Rosa. O outro time leva o nome de Thomaz Bellucci, reunindo Denilson, Kaká, Alexandre Pato, Paulo André, Ronald Lima, Elano, Vini, Caio Ribeiro e Marcio Atalla, além dos emprsários Amilcar Lopes, Rodrigo Luna, Heleno Torres, Cadú Guerra, Roberto Medeiros e Ricardo Farias. Os treinadores são Marcelo Demoliner, Ricardo Mello, Teliana Pereira e Patricia Medrado.

