Kings League Brasil e Cazé TV renovam com patrocinador; confira

A Kings League no Brasil renovou o patrocínio do aplicativo de entrega de refeições iFood. O novo acordo amplia a presença da empresa na competição e nas transmissões feitas pela CazéTV ao longo deste ano. A parceria contempla diferentes propriedades da liga e inclui ativações nos eventos organizados pela empresa do ex-zagueiro Gerard Piqué no país.

O contrato abrange três competições do ecossistema Kings League ao longo do ano: a Kings World Cup Nations 2026, que está sendo disputada no Brasil até o dia 17 deste janeiro; a Kings League Brasil e a Kings Cup Brasil. O acordo dá continuidade ao relacionamento iniciado na primeira temporada da liga no país.

Como parte do patrocínio, o iFood terá exposição de marca em diferentes ativos da competição. Entre eles estão a presença do logotipo na chamada "gaiola da bola", utilizada nos momentos iniciais das partidas, inserções nos painéis de LED da Trident Arena, em Guarulhos. Isso além de participação na contagem regressiva das transmissões internacionais e em conteúdos da própria CazéTV, responsável pela distribuição dos jogos em plataformas digitais.

- Como a primeira empresa a patrocinar a Kings League no Brasil, estabelecemos desde o início uma conexão que se alinha perfeitamente com nossa marca - celebrou Renata Lamarco, diretora de marketing do iFood. E completou:

- A renovação do patrocínio confirma o sucesso dessa parceria pioneira, que reforçou nosso DNA inovador e nos permitiu trazer novos formatos e aproveitar oportunidades em todos os pontos de contato com o público.

