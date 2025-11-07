Hugo Calderano foi eliminado do WTT de Franfurt nesta sexta-feira. Como chegou até as oitavas de final, o mesatenista brasileiro tem direito a US$ 6 mil pela participação no torneio. Na cotação atual, o valor equivale a R$ 32,1 mil.

Calderano foi eliminado ao perder por 3 sets a 1 para o francês Simon Gauzy, número 17 do ranking. Além dele, Bruna Takahashi também não conseguiu avançar às quartas de final após ser eliminada pela egípcia Hana Goda por 3 sets a 2. Ela embolsou o mesmo valor de Hugo.

Como foi o jogo de Hugo?

O primeiro set começou acirrado com o placar em 2 a 2, a partir daí, os erros de Hugo Calderano se tornaram destaque negativo da partida. O francês aproveitou os rallys para controlar o jogo e vantagem no placar. Com certa tranquilidade, Simon confirmou a parcial por 11 a 4 em uma sequência de erros do brasileiro somadas a bela leitura de Gauzy.

Na parcial seguinte, assim como na inicial, os rallys distantes e longos impressionavam entre os adversários de muito alto nível. A vantagem foi aberta por Gauzy, mas não demorou para Calderano tirar a diferença do placar. A primeira liderança do brasileiro enfim aconteceu. Apesar disso, acabou sendo anulada por Simon pouco depois ao empatar em 7 a 7. Novos erros de Hugo deram mais uma vitória parcial para o francês, que fechou o set por 11 a 8.

O terceiro set foi dominado por Hugo Calderano, que fez 11 pontos sobre os 6 do francês. O brasileiro conseguiu dominar os longos rallys e mostrou técnica e controle mental para a busca do set. Os erros de Gauzy foram muito bem aproveitados por Calderano, que fez uma boa análise do estado do adversário.

A quarta parcial foi extremamente técnica, mantendo os padrões dos distantes rallys e longos, com muita intensidade por parte de ambos, onde pequenos detalhes poderiam custar caro. O placar se manteve pau a pau, com vantagens de no máximo dois pontos, quando não estavam empatados. E assim foi até o fim do set, até o momento em que Hugo acerta a bola na rede no placar 9 a 10 para o francês e dá o set point e vitória para Simon.