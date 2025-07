Calderano e Takahashi vencem duplas do WTT de Buenos Aires

O casal Hugo Calderano e Bruna Takahashi levaram o título da disputa de duplas mistas do WTT de Buenos Aires, na Argentina. Na disputa contra a dupla Harmeet Desai e Yashaswini Ghorpade, os brasileiros fizeram 3 sets a 0 e parciais de 17/15, 11/7, 13/11. Com a vitória, essa é a primeira conquista de Calderano e Takahashi jogando juntos.

Com a vitória, os brasileiros conquistam a 12º posição no ranking mundial de duplas mistas do tênis de mesa. Foram três vitórias para alcançar o resultado.

Título embala bom resultado de Hugo Calderano no dia

Quem entrou na quadra para vencer neste sábado foi Hugo Calderano. O brasileiro venceu todas as partidas por 3 a 0.

Primeiro, o mesa-tenista venceu o taiwanês Liao Cheng-ting pelas quartas de final da disputa individual. Ele fechou a partida com parciais de 11/9, 11/9 e 11/7.

Depois, foi a vez da disputa das duplas mistas. Com a namorada Bruna Takahashi, Hugo Calderano fez o segundo 3 a 0.

Por último, Calderano derrotou o japonês Hiroto Shinozuka por 3 sets a 0, com parciais de 11/5, 11/5, 11/8 na semifinal do simples. No domingo, ele enfrenta o japonês Mizuki Oikawa, às 16h15 (de Brasília), na final do torneio.

🏆 Como é o WTT de Buenos Aires?

As rodadas qualificatórias do WTT Contender Buenos Aires começaram na terça-feira (22) e prosseguiram até quarta-feira (23). Outros mesa-tenistas brasileiros brigaram por vaga na rodada principal: Felipe Doti, Henrique Noguti e Hamilton Yamane na chave simples masculina; Sofia Kano, Karina Shiray, Victoria Strassburger, Beatriz Fiore e Jessica Prates na chave simples feminina. Apesar disso, apenas Karina avançou de fase.

O Brasil marcou presença também nas duplas na fase classificatória: Leonardo IIzuka/Felipe Doti nas duplas masculinas; Beatriz Fiore/Karina Shiray e Jessica Prates/Victoria Strassburger nas duplas femininas; e Giulia Takahashi/Felipe Doti nas duplas mistas. Dessa vez, a revez foi menor e apenas a dupla entre Jessica e Victoria foram eliminadas.

A primeira rodada da chave principal simples e de duplas teve sua estreia na quinta-feira (24). O evento seguiu com quartas de final na sexta-feira (25), semifinais no sábado (26) e a decisão no domingo (27).