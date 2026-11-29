Os problemas do Campeonato Brasileiro de Natação continuam repercutindo no mundo do esporte aquático. Neste sábado (29), um grupo de 41 atletas assinou uma carta endereçada à Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos (CBDA), cobrando explicações e providências sobre as condições apresentadas na competição. As provas no Rio de Janeiro foram adiadas em dois dias devido às elevadas temperaturas da água, colocando em risco a integridade dos atletas.

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No documento, os nadadores apresentam três pontos principais de questionamento à Confederação: quais medidas corretivas e preventivas serão adotadas; quais os critérios de escolha e fiscalização das sedes das competições; e qual será o espaço de participação dos atletas nas decisões institucionais.

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— Nós, atletas e ex-atletas da Seleção Brasileira de Natação, abaixo assinados, vimos por meio desta manifestar nossa preocupação com as atuais e futuras gerações da modalidade diante da recorrência de problemas relacionados às condições estruturais e operacionais das competições nacionais organizadas pela Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos (CBDA) — escrevem.

Na última terça-feira (24), data prevista para o início do Campeonato Brasileiro Júnior e Sênior, a água da piscina no Parque Júlio Lamare alcançou os 33 ºC. A nota destaca que a recomendação da World Athletics, entidade que rege os esportes aquáticos mundialmente, é que a temperatura das piscinas precisa estar entre 25 ºC e 28 ºC para a prática segura das provas.

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— Preocupa-nos, sobretudo, o caráter recorrente dos problemas organizacionais nas competições nacionais. Os acontecimentos desta semana não constituem um episódio isolado e reforçam a necessidade de uma revisão dos procedimentos atualmente adotados pela Confederação — segue a carta.

Os atletas solicitam uma resposta formal da CBDA em até 15 dias corridos. O documento foi assinado por medalhistas olímpicos, como Ricardo Prado, Poliana Okimoto e Ricardo Scheffer, pela campeã mundial Etiene Medeiros, pelos medalhistas mundiais João Gomes Jr., Guilherme Costa e Gabriel Santos, além das históricas Joanna Maranhão e Fabíola Molina.

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Etiene Medeiros anunciou retirada do Brasileiro de Natação (Foto: Reprodução/ Instagram)

O que aconteceu no Brasileiro de Natação?

A abertura do Campeonato estava prevista para a terça-feira (24) e as disputas chegaram a ser iniciadas. Porém, devido às altas temperaturas da água e após alertas dos profissionais de saúde que trabalhavam no evento, a CBDA (Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos) anunciou a suspensão das provas até o dia seguinte. Nadadores que participaram do primeiro dia de competição relataram à reportagem do Lance! que os atletas precisaram ser amparados para fora da piscina e necessitaram de atendimento médico após as primeiras baterias.

Em nota oficial, a CBDA afirmou que buscou alternativas para mudar a competição de lugar, mas não teve êxito nas tratativas com outros clubes. A solução, então, foi um tratamento com toneladas de gelo despejadas na piscina ao longo da terça-feira. Foram investidos cerca de 118 mil reais para executar a estratégia, mas, mesmo assim, a temperatura não alcançou os 29 ºC estabelecidos para retomar a competição com segurança, e as provas foram adiadas pela segunda vez.

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Leia a carta na íntegra

À Presidência e à Diretoria Executiva da Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos (CBDA)

Assunto: Condições estruturais das competições nacionais de natação, segurança dos atletas e governança institucional.

Prezados(as) Senhores(as),

Nós, atletas e ex-atletas da Seleção Brasileira de Natação, abaixo assinados, vimos por meio desta manifestar nossa preocupação com as atuais e futuras gerações da modalidade diante da recorrência de problemas relacionados às condições estruturais e operacionais das competições nacionais organizadas pela Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos (CBDA).

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Os recentes acontecimentos durante o Campeonato Brasileiro Júnior e Sênior de Natação, realizado no Parque Aquático Júlio Delamare, no Rio de Janeiro, motivam esta manifestação, cuja preocupação, entretanto, transcende o episódio em questão.

Conforme amplamente divulgado, a temperatura da água atingiu 33°C, resultando em risco à saúde dos atletas, sucessivos adiamentos de provas, alterações no formato da competição e na utilização de recursos da Confederação na compra de mais de 100 toneladas de gelo como medida paliativa emergencial. Somam-se a isso os relatos de atletas sobre as condições das instalações sanitárias e dos espaços destinados aos competidores.

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Cabe ressaltar que os parâmetros técnicos estabelecidos pela World Aquatics determinam que a temperatura da água das piscinas de competição esteja entre 25°C e 28°C. O cumprimento desses parâmetros não constitui uma questão de conveniência organizacional, mas de segurança, integridade física e adequação das condições competitivas oferecidas aos atletas.

Preocupa-nos, sobretudo, o caráter recorrente dos problemas organizacionais nas competições nacionais. Os acontecimentos desta semana não constituem um episódio isolado e reforçam a necessidade de uma revisão dos procedimentos atualmente adotados pela Confederação.

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Reconhecemos a complexidade inerente à realização de eventos dessa magnitude, assim como os esforços empreendidos pela CBDA para viabilizar a continuidade do campeonato. Entendemos, contudo, que a adoção de medidas emergenciais, embora necessária em determinadas circunstâncias, não deve substituir uma gestão pautada pelo planejamento, pela fiscalização e pela prevenção de riscos.

Considerando o número limitado de competições de relevância nacional no calendário da natação brasileira, campeonatos brasileiros e seletivas representam, para muitos atletas, uma das poucas oportunidades de obtenção de índices, classificação para seleções nacionais e avaliação do trabalho desenvolvido ao longo de uma temporada.

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É importante reconhecer a dimensão do impacto físico, psicológico, esportivo e financeiro sobre atletas, familiares, clubes e comissões técnicas que dedicam meses de preparação a essas competições e, ao chegarem, encontram condições incompatíveis com as exigências da modalidade e com a dimensão do legado da natação brasileira.

Diante das transições de gestão pelas quais a CBDA passou nos últimos anos, consideramos especialmente importante o fortalecimento de práticas de boa governança, pautadas pela transparência, pela responsabilidade institucional e pela participação efetiva dos atletas nos processos decisórios que os afetam.

Reconhecemos a importância da Comissão de Atletas como instrumento formal de representação. Acreditamos, entretanto, que a ampliação dos espaços de escuta e de diálogo contínuo, incluindo atletas em atividade e ex-atletas da Seleção Brasileira, pode contribuir significativamente para o desenvolvimento de políticas institucionais mais eficazes e alinhadas às necessidades da modalidade.

Diante do exposto, solicitamos respeitosamente esclarecimentos a respeito das seguintes questões:

1 . Medidas corretivas e preventivas

Quais medidas foram adotadas pela CBDA para garantir a segurança dos atletas e a conformidade com os parâmetros técnicos da World Aquatics durante o Campeonato Brasileiro Júnior e Sênior de 2026? Quais providências serão tomadas para evitar a recorrência de situações semelhantes, incluindo protocolos de monitoramento, contingência e avaliação de riscos? 2 . Critérios de escolha e fiscalização das sedes

Quais são os critérios técnicos e operacionais utilizados pela Confederação na seleção de cidades, clubes e instalações esportivas que sediam campeonatos nacionais? Quais mecanismos de vistoria, validação prévia e fiscalização são empregados para assegurar que essas instalações atendam aos requisitos técnicos, sanitários e de segurança necessários à realização das competições? 3 . Participação dos atletas e governança institucional

Existe, por parte da CBDA, a disposição para estabelecer um mecanismo permanente de diálogo e consulta que amplie a participação de atletas e ex-atletas da Seleção Brasileira, de forma complementar à atuação da Comissão de Atletas, contribuindo para a elaboração, o acompanhamento e a avaliação das políticas e decisões relacionadas à modalidade?

Gostaríamos de enfatizar que as questões aqui apresentadas não constituem demandas excepcionais ou desproporcionais, mas dizem respeito às condições fundamentais para a prática segura, digna e profissional do esporte de rendimento.

Nossa manifestação nasce do compromisso que mantemos com a natação brasileira e da convicção de que sua evolução depende de um esforço coletivo, sustentado pela responsabilidade institucional e pela disposição ao diálogo.

Mais do que responder aos acontecimentos recentes, acreditamos que este momento representa uma oportunidade para a CBDA reafirmar seu compromisso com a proteção, a valorização e o desenvolvimento dos atletas que representam e representarão o Brasil.

Agradecemos antecipadamente a atenção dispensada e permanecemos à disposição para um diálogo construtivo, solicitando, respeitosamente, uma resposta formal às questões apresentadas no prazo de 15 dias corridos a partir do recebimento desta correspondência.

Atenciosamente,

Atletas e ex-atletas da Seleção Brasileira de Natação

Veja a lista completa de atletas que assinaram o documento

Ana Carla Carvalho

Ana Carolina A. Santos

Ana Paula Susanna

André Pereira

Brandonn Pierry Cruz de Almeida

Breno Martins Correia

Bruna Veronez Primati

Carolina Bilich Queiroz

Carolina Malavazzi Penteado

Etiene Medeiros

Fabíola Molina

Fernando Muhlenberg Scheffer

Fernando Silva

Gabriel da Silva Santos

Gabriel Maruyama Ogawa

Giovanna Tomanik Diamante

Guilherme Basseto

Guilherme Pereira da Costa

Jéssica de Bruin Cavalheiro

Joanna Maranhao

Joao Luiz Gomes Junior

Lorrane Cristina Versiani Ferreira

Luanna Nunes Martins de Olivera

Lucas Martins Costa Peixoto

Manuella Lyrio

Marco Junior

Mariana Brochado

Matheus Ferreira de Moraes Gonche

Matheus Santana

Nathalia Almeida

Pamela Alencar

Patricia Amorim

Pedro de França Vieira

Pedro Henrique Silva Spajari

Poliana Okimoto

Priscila Souza

Raphael Rodrigues

Ricardo Prado

Thacyane Garcia de Lima

Victor Alcará

Victoria Frascino

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