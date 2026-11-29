Bortoleto defende Rafa Câmara após incidente no Catar: 'Não me colocaria no Q3'
Brasileiro da Audi foi atrapalhado pelo compatriota durante a classificação da F1, mas minimizou o episódio
Gabriel Bortoleto minimizou o incidente com Rafael Câmara durante a classificação para o Grande Prêmio do Catar de Fórmula 1. Apesar de ter sido atrapalhado pelo compatriota da Haas no Q2, neste sábado (28), o piloto da Audi afirmou que o episódio não comprometeu suas chances de avançar à fase final da sessão. Bortoleto também demonstrou compreensão com o erro do jovem piloto, que recebeu uma punição de três posições no grid de largada.
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O episódio aconteceu na aproximação da curva 16 do Circuito Internacional de Lusail. Enquanto Bortoleto completava uma volta rápida, encontrou o carro de Câmara em velocidade reduzida na trajetória. O piloto da Audi precisou aliviar o acelerador e perdeu tempo no trecho.
Após a classificação, Bortoleto explicou que aquela poderia ter sido sua melhor volta na segunda fase da sessão, mas reconheceu que a melhora não seria suficiente para garantir uma vaga entre os dez primeiros.
— Essa provavelmente teria sido a minha melhor volta, porque na minha última volta a sensação com o carro e a aderência não estavam das melhores. Mas essa volta provavelmente não me colocaria no Q3. Perdi uns dois décimos em uma curva por ter sido atrapalhado — explicou o brasileiro.
Na sequência, o piloto da Audi evitou responsabilizar diretamente o compatriota. Para Bortoleto, Câmara provavelmente não percebeu sua aproximação e ainda precisa ganhar experiência no gerenciamento do tráfego, uma das particularidades da categoria.
— Acho que ele não me viu e precisa de um pouco de tempo para se acostumar com todo o gerenciamento de tráfego na F1, que com certeza não é fácil. Mas isso não define a nossa sessão — acrescentou.
Rafa Câmara é punido após incidente com Bortoleto
A Federação Internacional de Automobilismo (FIA) investigou o episódio após a classificação e decidiu aplicar uma punição de três posições a Rafael Câmara. Os comissários consideraram que o piloto da Haas atrapalhou desnecessariamente a passagem do carro da Audi.
De acordo com a decisão, a análise da telemetria mostrou que Bortoleto perdeu a traseira do monoposto na entrada da curva 16 e precisou reduzir a aceleração, comprometendo a velocidade na saída do trecho.
Com a penalidade, Câmara caiu da 15ª para a 18ª posição no grid de largada. Bortoleto, por sua vez, manteve o 13º lugar.
A corrida deste domingo (29), no Circuito Internacional de Lusail, tem largada prevista para as 13h (de Brasília). O brasileiro da Audi tentará avançar no pelotão em uma pista na qual as oportunidades de ultrapassagem são limitadas.
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*Texto gerado com o auxílio de IA, revisado por humanos.
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