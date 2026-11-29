A disputa entre Gabriel Bortoleto e Rafael Câmara ganhou um novo capítulo no GP do Catar de Fórmula 1. Além de representarem Audi e Haas, respectivamente, os brasileiros estão envolvidos em uma briga direta entre suas equipes no Mundial de Construtores. As escuderias chegam à penúltima etapa da temporada, separadas por apenas três pontos: a Haas soma 31, enquanto a Audi aparece logo atrás, com 28.

➡️ Rafa Câmara é punido na F1 por atrapalhar Bortoleto e perde posições no GP do Catar

O cenário ganhou um ingrediente a mais neste sábado (28), durante a classificação em Lusail. Câmara foi punido com a perda de três posições no grid após atrapalhar Bortoleto na segunda fase da sessão. O episódio aconteceu na curva 16, quando o piloto da Audi se aproximava em volta rápida e encontrou o compatriota na linha de corrida, enquanto o estreante da Haas retornava aos boxes.

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Incidente na classificação

A situação chamou a atenção dos comissários, que analisaram imagens, dados de telemetria e comunicações de rádio antes de anunciar a punição. Segundo a decisão da FIA, a presença do carro de Câmara "obrigou" Bortoleto a perder a traseira na entrada da curva e reduzir a aceleração na saída, comprometendo o desempenho naquela tentativa. O novato da Haas estava em volta de retorno aos boxes e recebeu a informação sobre a aproximação do compatriota tardiamente.

Bortoleto reconheceu que foi prejudicado, mas ponderou que o episódio não seria suficiente para mudar seu resultado na classificação. O piloto da Audi terminou o Q2 em 13º, com 1min23s654, e explicou que aquela poderia ter sido sua melhor volta na fase. Ainda assim, avaliou que o tempo perdido não o colocaria entre os dez classificados para a disputa da pole position.

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Do outro lado, Rafael terminou em 15º, com 1min23s861, mas caiu para 18º após a punição. O piloto admitiu que a situação não foi ideal e justificou que recebeu tarde o aviso da equipe sobre a aproximação de Bortoleto. Com o resultado, os dois chegam à corrida em posições distintas, mas com um episódio que acrescenta tensão à disputa entre Audi e Haas.

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Audi e Haas disputam posição no Mundial de Construtores

A diferença de apenas três pontos transforma o desempenho dos pilotos nas últimas etapas em um fator importante para o resultado das equipes. Com 31 pontos, a Haas ocupa o sétimo lugar do Mundial de Construtores, enquanto a Audi aparece na oitava posição, com 28. A disputa coloca os brasileiros em lados opostos de uma batalha que pode definir a colocação final das escuderias no campeonato.

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O GP do Catar representa uma oportunidade para as duas equipes tentarem ampliar sua pontuação antes da última etapa da temporada, em Abu Dhabi. E esse é um campeonato no qual cada resultado pode alterar a classificação e, consequentemente, a premiação recebida ao fim do ano.

Segundo estimativas da imprensa especializada, com base nos balanços financeiros da Liberty Media, detentora dos direitos comerciais da Fórmula 1 – que reparte mais de US$ 1,4 bilhão entre os times –, cada posição conquistada na tabela representa uma diferença de US$ 9 milhões a US$ 12 milhões (mais de R$ 50 milhões) no valor recebido. Na prática, então, subir apenas um degrau na classificação pode bancar boa parte do desenvolvimento do carro da temporada seguinte.

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