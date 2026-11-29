Com pontos de Bortoleto na F1, Antonelli vence GP do Catar com vantagem de 30 segundos
Piloto da Audi terminou em 10º, enquanto Rafa Câmara ficou em 16º lugar
A 22ª etapa da temporada 2026 da Fórmula 1 terminou com vitória de Kimi Antonelli no GP do Catar, neste domingo (29). O italiano dominou a prova e cruzou a linha de chegada com cerca de 30 segundos de vantagem sobre George Russell, que terminou em segundo, enquanto Oscar Piastri completou o pódio. Gabriel Bortoleto recebeu a bandeirada dentro da zona de pontuação, enquanto Rafa Câmara ficou em 16º lugar.
➡️ Volta a volta da vitória de Antonelli na F1 no GP do Catar
Antonelli e Russell protagonizam disputa na largada
A largada teve George Russell defendendo a pole position, seguido de perto por Kimi Antonelli. Lando Norris, por outro lado, perdeu três posições e caiu para sexto. Os brasileiros conseguiram manter suas colocações nos primeiros metros, mas ganharam terreno após um incidente envolvendo Arvid Lindblad, que recebeu um toque de Liam Lawson e despencou para o fim do grid.
Rafa Câmara também conseguiu avançar nas primeiras voltas. O brasileiro ultrapassou Alexander Albon na terceira passagem e, mais tarde, ganhou outra posição com a parada do piloto da Williams. Na 19ª volta, ainda superou Sergio Pérez, aproveitando as movimentações do pelotão.
A disputa mais intensa ficou entre os pilotos da Mercedes. Antonelli tentou ultrapassar Russell na quarta volta, mas o britânico conseguiu defender a liderança. A pressão do italiano continuou nos giros seguintes, com aproximações perigosas que chegaram a provocar intervenções de Toto Wolff pelo rádio. Depois de algumas tentativas, os dois passaram a adotar uma postura mais cautelosa.
Safety car virtual muda estratégia e Bortoleto perde posições
A primeira grande mudança da corrida aconteceu na 11ª volta, com a entrada do safety car virtual. Mercedes, McLaren e Red Bull aproveitaram a neutralização para antecipar as paradas, enquanto Gabriel Bortoleto já havia passado pelos boxes e trocado os pneus médios pelos duros. O brasileiro retornou à pista em 20º, perdendo diversas posições com a estratégia.
A movimentação provocou mudanças na liderança. Charles Leclerc ultrapassou Lewis Hamilton e assumiu a ponta, mas Russell rapidamente superou os dois pilotos da Ferrari. Antonelli também avançou e chegou ao quarto lugar. O italiano, porém, acabou prejudicado por uma demora na parada dupla da Mercedes, que aumentou sua desvantagem para o companheiro.
Bortoleto se recupera e volta à zona de pontuação
Com as paradas dos adversários, Bortoleto começou a recuperar posições e chegou a aparecer em nono. O brasileiro ainda precisou lidar com a pressão de Oliver Bearman, que se aproximou e tentou ameaçar sua colocação. Na 31ª volta, entretanto, uma nova parada complicada, de aproximadamente cinco segundos, fez o piloto da Audi retornar à pista em 15º.
Na frente, Antonelli voltou a se aproximar de Russell e reduziu a diferença para menos de três segundos. A Mercedes realizou a segunda rodada de pit stops a partir da 35ª volta, e um problema na parada de Russell, que também exigiu a limpeza de detritos no carro, custou cerca de dez segundos ao britânico. Com isso, Antonelli assumiu a liderança e passou a controlar a corrida.
A nova movimentação no pelotão intermediário abriu oportunidades para Gabriel. Na 43ª volta, o brasileiro já ocupava a 11ª posição, depois da parada de Pierre Gasly. Seis giros depois, a segunda passagem de Franco Colapinto pelos boxes permitiu que o piloto da Audi avançasse mais uma posição e entrasse na zona de pontuação. Rafa Câmara, por sua vez, passou pelos boxes na 38ª volta e retornou à pista em 16º lugar. O novato da Haas manteve a posição até a bandeirada, encerrando a prova fora da zona de pontuação.
Antonelli domina reta final e confirma vitória
A parte final da corrida foi marcada pelo domínio de Antonelli. Enquanto Russell enfrentava dificuldades para acompanhar o ritmo do companheiro, a vantagem do italiano ultrapassou 20 segundos e chegou a 24 segundos na 53ª volta. Norris ainda tentou ameaçar Verstappen na disputa pela quarta colocação, mas não conseguiu transformar a aproximação em ultrapassagem.
Nos últimos giros, a Ferrari também teve uma disputa interna. Charles Leclerc se aproximou de Lewis Hamilton e parecia preparar um ataque, mas recebeu uma orientação da equipe para manter a posição e não ultrapassar o companheiro. Sem novas mudanças nas primeiras colocações, o atual campeão mundial completou as 57 voltas e confirmou a vitória no Catar.
Russell terminou em segundo, garantindo a dobradinha da Mercedes, enquanto Oscar Piastri fechou o pódio. Entre os brasileiros, Bortoleto conseguiu transformar a recuperação no resultado que precisava e terminou na zona de pontuação. Câmara cruzou a linha de chegada em 16º, depois de avançar em alguns momentos da prova, mas sem conseguir se aproximar dos dez primeiros.
Resultado final do GP do Catar
|Posição
|Piloto
|Equipe
|Tempo
1º
Kimi Antonelli
Mercedes
57 voltas
2º
George Russell
Mercedes
+31.476s
3º
Oscar Piastri
McLaren
+33.017s
4º
Max Verstappen
Red Bull
+34.754s
5º
Lando Norris
McLaren
+39.131s
6º
Lewis Hamilton
Ferrari
+57.518s
7º
Charles Leclerc
Ferrari
+58.001s
8º
Isack Hadjar
Red Bull
+59.323s
9º
Liam Lawson
Racing Bulls
+1 volta
10º
Gabriel Bortoleto
Audi
+1 volta
11º
Oliver Bearman
Haas
+1 volta
12º
Nico Hulkenberg
Audi
+1 volta
13º
Franco Colapinto
Alpine
+1 volta
14º
Pierre Gasly
Alpine
+1 volta
15º
Carlos Sainz
Williams
+1 volta
16º
Rafael Câmara
Haas
+1 volta
17º
Alexander Albon
Williams
+2 voltas
18º
Sergio Pérez
Cadillac
+2 voltas
19º
Valtteri Bottas
Cadillac
+3 voltas
20º
Fernando Alonso
Aston Martin
Abandonou
21º
Lance Stroll
Aston Martin
Abandonou
22º
Arvid Lindblad
Racing Bulls
Abandonou
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