A vigésima etapa da Fórmula 1 de 2026 está perto do fim. Os pilotos estão de volta ao Circuito Internacional de Lusail neste domingo (29) para a corrida principal, após a pole position de George Russell. Acompanhe AO VIVO com o Lance!.



ATUALIZAÇÃO: Bortoleto é 10º, e Câmara é 16º. Pódio: Russell (1º), Antonelli (2º) e Piastri (3º).

Acompanhe a corrida do GP do Catar de F1

*EM ATUALIZAÇÃO

28/57 - Norris cola em Verstappen e administra uma distância de menos de 1 segundo.

27/57 - E a diferença caiu mais ainda... Menos de 3 segundos separam a dupla.

25/57 - Embora o chefe da Mercedes tenha pedido para "acabar com a disputa", Antonelli diminui desvantagem contra Russell para 5 segundos.

24/57 - Lawson supera Bearman e cola em Bortoleto.

23/57 - Por dentro, na freada da curva 1, Hamilton leva a melhor sobre Colapinto. O argentino já está com 23 voltas no pneu duro, por isso, tem apenas mais 5 voltas antes de obrigado a parar.

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22/57 - Bortoleto sustenta bem investidas de Bearman, que está a menos de 1 segundos do brasileiro.

19/57 - Com paradas de Albon, Lawson e Alonso, Bortoleto chega à zona de pontuação. Pit stop de Fernando favoreceu também o Rafa, que ganhou uma posição.

19/57 - Câmara ultrapassa Pérez e sobe para 17º.

17/57 - Hamilton faz enfim sua primeira parada, e Antonelli volta para o top-2.

17/57 - No fim da tabela, Rafa ganha uma posição com a parada de Alex

17/57 - Leclerc supera o brasileiro da Audi na pista.

16/57 - Leclerc tem problema no pit stop, que passa de 12 segundos, e vai de 2º para 13º - atrás de Bortoleto.

15/57 - Após as paradas dos rivais, Bortoleto conseguiu escalar novamente o grid e se destacava em 13º. O mesmo não aconteceu com Câmara, que segue em 19º.

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Kimi acabou prejudicado durante a parada dupla da Mercedes e perdeu um tempo decisivo. Por isso, a diferença atual entre ele e Russell, na liderança, é de 8 segundos - diferente dos 0,5 segundos de antes da parada.

14/57 - Sem favor nenhum esforço, Russell supera também o monegasco e é o novo líder. Enquanto isso, Antonelli passa Lawson e sobe para 4º.

14/57 - Lindblad volta aos boxes para abandonar a disputa.

13/57 - Russell ultrapassa Hamilton sem problema e já cola em Leclerc.

12/57 - Durante a "bagunça", Leclerc passa Hamilton e é o novo líder da prova.

12/57 - VSC saiu muito rápido...

11/57 - Que azar dos brasileiros! Safety car virtual foi acionado, e as duplas da Mercedes, McLaren e Red Bull decidem parar. Boa oportunidade para perder menos tempo.

11/57 - Nico Hulkenberg e Câmara também passam nos boxes para realizar a primeira parada.

11/57 - Na curva 1, Norris consegue uma bonita manobra sobre Hadjar e assume a 5ª colocação.

10/57 - Primeiro a parar é Bortoleto: de médios para duros. Na volta à pista, o brasileiro vai de 11º para 20º lugar. Valtteri Bottas segue o exemplo.

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9/57 - Apesar disso, Antonelli se mantém na busca pelo topo e cola ainda mais no companheiro, ficando a menos de 0,5 segundos.

8/57 - Depois das quase batidas e de um esporro de Toto Wolff no rádio, parece que Russell e Antonelli seguem uma corrida mais pacífica, sem movimentos muito arriscados.

6/57 - Enquanto isso, o clima parece mais amistoso entre os pilotos da Red Bull. Após constatar um problema na asa dianteira de Hadjar, a equipe pede que o francês deixe Verstappen ultrapassá-lo.

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4/57 - Grande disputa entre Antonelli e Russell pela liderança. O italiano até tentou, mas o companheiro defendeu com maestria.

3/57 - Rafa ultrapassa Alex Albon e conquista mais uma posição!

2/57 - Muita sujeira na pista depois da escapada do britânico da Racing Bulls.

1/57 - Quem mais perdeu posições foi Lindblad, que recebeu um toque de Liam Lawson, saiu do traçado e caiu de 8º para 21º.

1/57 - Bortoleto chegou a perder espaço para Colapinto, mas logo superou a dupla da Alpine e subiu para 11º, na cola da zona de pontuação.

1/57 - Ambos os brasileiros conseguem passar pelos primeiros metros em suas colocações. Com um erro de Arvid Lindblad, porém, Rafael e Gabriel ganham uma posição.

1/57 - Boa largada de George Russell, que confirma a pole position. Kimi Antonelli mantém a segunda posição, enquanto Lando Norris cai para 6º, perdendo 3 posições.

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🟩 COMEÇA A CORRIDA!

De olho na estratégia: apenas Franco Colapinto e Sergio Pérez utilizam pneus duros. Resto do pelotão decidiu pelos compostos médios.

Pilotos saem para a volta de aquecimento.

Relembre como foi o GP de Las Vegas:

Faltam apenas 30 minutos para o início da corrida da F1

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Desempenho dos brasileiros na classificação

Os brasileiros não conseguiram avançar ao Q3 da classificação do GP do Catar, mas Gabriel Bortoleto e Rafael Câmara tiveram destinos diferentes após a sessão. O piloto da Audi garantiu o 13º lugar, com o tempo de 1min23s654, enquanto o estreante da Haas terminou em 15º, ao registrar 1min23s861. Ambos foram eliminados no Q2 e ficaram fora da disputa pelas dez primeiras posições do grid.

A situação de Câmara, porém, ficou ainda mais complicada após a análise dos comissários. O brasileiro foi punido com a perda de três posições por atrapalhar Bortoleto na curva 16, durante a segunda fase da classificação. Segundo a FIA, o piloto da Haas estava em volta de retorno aos boxes e permaneceu na linha de corrida, prejudicando a passagem do compatriota. Com a penalidade, Câmara caiu de 15º para 18º no grid de largada.

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