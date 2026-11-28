Russo exibe físico nas redes, e Alex Poatan vira alvo de provocações: 'Homem morto'
Brasileiro enfrenta Sergei Pavlovich no UFC 335, em dezembro de 2026
Sergei Pavlovich movimentou as redes sociais ao publicar uma foto exibindo sua condição física. O registro do peso-pesado russo chamou a atenção dos fãs de MMA, mas outro detalhe acabou roubando a cena na publicação: diversos comentários passaram a mencionar Alex Poatan, com provocações direcionadas ao brasileiro.
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Veja as provocações
A provocação tem como principal contexto quando se considera o adversário do brasileiro. Pavlovich construiu sua reputação na divisão dos pesados justamente pela capacidade de encerrar combates com golpes potentes, o que exige atenção especial de seus oponentes durante os momentos de trocação.
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Poatan, por sua vez, construiu a carreira no UFC em categorias mais leves, conquistando títulos entre os médios e os meio-pesados. A mudança para os pesados representa um maior desafio físico para o brasileiro, principalmente após a decepcionante estreia na nova categoria. Na Casa Branca, Alex Pereira foi nocauteado por Ciryl Gane no segundo round.
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