A Fórmula 1 retorna neste domingo (29) às atividades do Grande Prêmio do Catar, disputado no Circuito Internacional de Lusail. A programação começa às 13h (de Brasília), com a realização da corrida principal, que encerra a 22ª etapa da temporada de 2026.

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Onde assistir ao GP do Catar hoje (29/11):

DOMINGO, 29 DE NOVEMBRO DE 2026

🏎️ Corrida - 13h (de Brasília) | Sportv3, Globoplay (streaming) e F1TV (streaming)

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O GP do Catar acontece apenas uma semana após a vitória de Max Verstappen em Las Vegas. O piloto da Red Bull chega ao Oriente Médio embalado pelo resultado, enquanto Kimi Antonelli, da Mercedes, já garantiu matematicamente o título mundial de Pilotos. Já entre equipes, a própria Mercedes assegurou o primeiro lugar da temporada no GP de São Paulo.

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A etapa será disputada no Circuito Internacional de Lusail, em Doha. A corrida será disputada em 57 voltas, totalizando 309,958 quilômetros, além de 16 curvas que são percorridas em alta velocidade. Essa etapa é a primeira de duas que acontecem no Oriente Médio e fecham o calendário de 2026.