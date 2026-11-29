A derrota do Washington Wizards para o Orlando Magic por 116 a 91, neste sábado (28), pela temporada regular da NBA, foi marcada por momentos de tensão em quadra. Trae Young se envolveu em uma disputa física com Desmond Bane durante o terceiro quarto, em um lance que terminou com os dois jogadores no chão, entre agarrões e empurrões pela posse de bola. A arbitragem aplicou uma falta técnica para cada atleta.

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O episódio aconteceu durante o terceiro quarto, quando Trae Young e Desmond Bane disputaram uma bola solta. Os dois jogadores foram ao chão e continuaram a disputa mesmo depois da interrupção da arbitragem, com empurrões e agarrões.

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A atitude levou os árbitros a advertirem os dois atletas com faltas técnicas. Apesar da intensidade do lance, a situação não evoluiu para uma briga generalizada.

A cena, porém, não foi a única disputa física da partida. Ainda no primeiro quarto, AJ Dybantsa, dos Wizards, e Jalen Suggs, do Magic, também foram ao chão em uma disputa ríspida pela posse de bola.

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Dentro de quadra, o Orlando Magic dominou o confronto e venceu por 116 a 91, na Capital One Arena, em Washington. A equipe visitante construiu uma vantagem de 30 pontos ainda no intervalo, quando o placar apontava 68 a 38.

Franz Wagner foi o principal pontuador do Magic, com 23 pontos. Tristan da Silva também teve atuação de destaque, com 22 pontos, enquanto Jevon Carter contribuiu com 17.

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Pelo lado dos Wizards, Trae Young terminou a partida com 19 pontos e foi o principal pontuador da equipe, à frente do calouro AJ Dybantsa, que anotou 16.

Com o resultado, o Orlando chegou à campanha de oito vitórias e dez derrotas na temporada. Já Washington ficou com sete triunfos e 13 reveses, acumulando dez derrotas nos últimos 13 compromissos.

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Trae Young, do Washington Wizards, conduz a bola durante partida pela NBA (Foto: Stephen Gosling / NBAE / Getty Images / Getty Images via AFP)

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Veja resultados da rodada da NBA

Orlando Magic 116 x 91 Washington Wizards

Brooklyn Nets 118 x 116 Charlotte Hornets

Chicago Bulls 108 x 107 Indiana Pacers

Milwaukee Bucks 119 x 111 Oklahoma City Thunder

Houston Rockets 131 x 93 Philadelphia 76ers

*Texto gerado com o auxílio de IA, revisado por humanos.