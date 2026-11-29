Trae Young se envolve em confusão com rival durante derrota dos Wizards na NBA
Armador protagonizou disputa física com Desmond Bane, do Orlando Magic, em jogo marcado por outro episódio semelhante ainda no primeiro quarto
A derrota do Washington Wizards para o Orlando Magic por 116 a 91, neste sábado (28), pela temporada regular da NBA, foi marcada por momentos de tensão em quadra. Trae Young se envolveu em uma disputa física com Desmond Bane durante o terceiro quarto, em um lance que terminou com os dois jogadores no chão, entre agarrões e empurrões pela posse de bola. A arbitragem aplicou uma falta técnica para cada atleta.
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O episódio aconteceu durante o terceiro quarto, quando Trae Young e Desmond Bane disputaram uma bola solta. Os dois jogadores foram ao chão e continuaram a disputa mesmo depois da interrupção da arbitragem, com empurrões e agarrões.
A atitude levou os árbitros a advertirem os dois atletas com faltas técnicas. Apesar da intensidade do lance, a situação não evoluiu para uma briga generalizada.
A cena, porém, não foi a única disputa física da partida. Ainda no primeiro quarto, AJ Dybantsa, dos Wizards, e Jalen Suggs, do Magic, também foram ao chão em uma disputa ríspida pela posse de bola.
EITA FECHOU O TEMPO ENTRE TRAE YOUNG E DESMOND BANE 😳 https://t.co/AHRDMunbZ8— NBA do Povo 🏀🇧🇷 (@NBAdoPovo) November 28, 2026
Dentro de quadra, o Orlando Magic dominou o confronto e venceu por 116 a 91, na Capital One Arena, em Washington. A equipe visitante construiu uma vantagem de 30 pontos ainda no intervalo, quando o placar apontava 68 a 38.
Franz Wagner foi o principal pontuador do Magic, com 23 pontos. Tristan da Silva também teve atuação de destaque, com 22 pontos, enquanto Jevon Carter contribuiu com 17.
Pelo lado dos Wizards, Trae Young terminou a partida com 19 pontos e foi o principal pontuador da equipe, à frente do calouro AJ Dybantsa, que anotou 16.
Com o resultado, o Orlando chegou à campanha de oito vitórias e dez derrotas na temporada. Já Washington ficou com sete triunfos e 13 reveses, acumulando dez derrotas nos últimos 13 compromissos.
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Veja resultados da rodada da NBA
Orlando Magic 116 x 91 Washington Wizards
Brooklyn Nets 118 x 116 Charlotte Hornets
Chicago Bulls 108 x 107 Indiana Pacers
Milwaukee Bucks 119 x 111 Oklahoma City Thunder
Houston Rockets 131 x 93 Philadelphia 76ers
*Texto gerado com o auxílio de IA, revisado por humanos.
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