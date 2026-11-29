Gabriel Bortoleto conseguiu terminar o GP do Catar na zona de pontuação, mas o resultado positivo não impediu que a Audi recebesse uma série de críticas. Neste domingo (29), o brasileiro cruzou a linha de chegada em décimo lugar e garantiu um ponto para a equipe. Ainda assim, uma parada demorada nos boxes voltou a colocar o trabalho dos estrategistas e mecânicos no centro das discussões entre os torcedores.

➡️ Com pontos de Bortoleto na F1, Antonelli vence GP do Catar com vantagem de 30 segundos

O momento mais criticado aconteceu durante a segunda passagem de Bortoleto pelos boxes. A troca de pneus durou aproximadamente cinco segundos, acima do esperado para uma operação desse tipo, e fez o brasileiro retornar à pista na 15ª colocação. Outro problema, analisado pelos fãs, foi a decisão da Audi por compostos médios na reta final da prova.

continua após a publicidade

Críticas dos fãs contra a Audi

➡️ Tudo sobre os esportes olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

A corrida em Doha, capital do Catar, exigiu duas paradas obrigatórias de todos os pilotos, em razão do limite de 27 voltas estabelecido pela Pirelli para cada jogo de pneus. Gabriel Bortoleto antecipou sua primeira passagem pelos boxes na 10ª volta e colocou os compostos duros, retornando à pista em 20º lugar.

A partir daí, o brasileiro iniciou uma recuperação pelo pelotão e chegou a ocupar a nona colocação antes da segunda parada. O tempo perdido na troca seguinte, porém, fez com que precisasse buscar novamente as posições na parte final da prova – com sucesso. No fim das 57 voltas, o décimo lugar garantiu um ponto para a Audi.

continua após a publicidade