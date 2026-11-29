O Brasil vai receber a Holanda na primeira fase dos Qualifiers da Copa Davis de 2027, em confronto marcado para fevereiro, entre os dias 5 e 7, logo após o Australian Open. A equipe brasileira, comandada por Jaime Oncins, volta a jogar em casa após a vitória sobre a Suíça nos playoffs de setembro.

➡️Na Davis, Carlos Alcaraz vê outro título inédito no horizonte

➡️Bia Haddad projeta retorno ao tênis em 2027 após pausa na carreira

O time brasileiro garantiu a vaga nos Qualifiers após vitórias de João Fonseca, Gustavo Heide e da dupla Rafael Matos e Orlando Luz. Caso supere a Holanda, o Brasil enfrentará na segunda rodada o vencedor do confronto entre Tchéquia e Noruega, em setembro. Uma nova vitória levaria a seleção à disputa do Final 8, prevista para novembro do próximo ano.

continua após a publicidade

Brasil vence por 3 a 0 nas duplas da Copa Davis (Foto: João Fraga/ Lance!)

No último encontro entre Brasil e Holanda, realizado em 2024 em Bolonha, na Itália, o Brasil foi derrotado. Na ocasião, João Fonseca venceu Botic Van de Zandschulp, mas Thiago Monteiro perdeu para Tallon Griekspoor, e a dupla formada por Rafael Matos e Marcelo Melo foi superada por Wesley Koolhof e Van de Zandschulp.

Em 2026, o Brasil perdeu para o Canadá fora de casa na primeira rodada, mas conseguiu retornar aos Qualifiers ao vencer a Suíça, que contava com Stan Wawrinka. Em 2025, a equipe também jogou fora de casa contra a França e foi derrotada. Agora, a seleção brasileira terá a vantagem de atuar em casa, com piso e cidade ainda a serem definidos pela equipe técnica.

continua após a publicidade

O confronto entre Brasil e Holanda será disputado em fevereiro de 2027, com data a ser escolhida entre os dias 5 e 7, e o local ainda será anunciado pela equipe brasileira.

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

*Texto gerado com o auxílio de IA, revisado por humanos.