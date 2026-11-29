Brasil conhece adversário de estreia na Copa Davis 2027
Duelo da 1ª rodada dos Qualifiers será em fevereiro, com data entre 5 e 7, após o Australian Open
O Brasil vai receber a Holanda na primeira fase dos Qualifiers da Copa Davis de 2027, em confronto marcado para fevereiro, entre os dias 5 e 7, logo após o Australian Open. A equipe brasileira, comandada por Jaime Oncins, volta a jogar em casa após a vitória sobre a Suíça nos playoffs de setembro.
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O time brasileiro garantiu a vaga nos Qualifiers após vitórias de João Fonseca, Gustavo Heide e da dupla Rafael Matos e Orlando Luz. Caso supere a Holanda, o Brasil enfrentará na segunda rodada o vencedor do confronto entre Tchéquia e Noruega, em setembro. Uma nova vitória levaria a seleção à disputa do Final 8, prevista para novembro do próximo ano.
No último encontro entre Brasil e Holanda, realizado em 2024 em Bolonha, na Itália, o Brasil foi derrotado. Na ocasião, João Fonseca venceu Botic Van de Zandschulp, mas Thiago Monteiro perdeu para Tallon Griekspoor, e a dupla formada por Rafael Matos e Marcelo Melo foi superada por Wesley Koolhof e Van de Zandschulp.
Em 2026, o Brasil perdeu para o Canadá fora de casa na primeira rodada, mas conseguiu retornar aos Qualifiers ao vencer a Suíça, que contava com Stan Wawrinka. Em 2025, a equipe também jogou fora de casa contra a França e foi derrotada. Agora, a seleção brasileira terá a vantagem de atuar em casa, com piso e cidade ainda a serem definidos pela equipe técnica.
O confronto entre Brasil e Holanda será disputado em fevereiro de 2027, com data a ser escolhida entre os dias 5 e 7, e o local ainda será anunciado pela equipe brasileira.
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*Texto gerado com o auxílio de IA, revisado por humanos.
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