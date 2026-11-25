CBDA gasta R$ 118 mil em resfriamento com gelo no Brasileiro de Natação
Competição no Rio de Janeiro teve provas suspensas após temperatura da água alcançar os 33 ºC
A Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos (CBDA) gastou cerca de 118 mil reais para colocar em prática a estratégia de resfriamento da piscina do Parque Julio Lamare, que sedia o Campeonato Brasileiro Júnior e Sênior de Natação. Desde a terça-feira (24), a organização usou 54 toneladas de gelo para reduzir a temperatura da água, que alcançou os 33 ºC.
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Com início previsto para terça-feira, a competição teve suas provas suspensas pelas altas temperaturas da água. O primeiro adiamento foi anunciado durante a manhã, e o tratamento com gelo foi feito ao longo do dia. Em vídeos publicados nas redes sociais, é possível ver o staff da competição carregando sacos de gelo e despejando manualmente na piscina.
Durante a tarde, foram utilizadas 14 toneladas de gelo e a temperatura caiu de 33°C para 30,9°C. O objetivo da CBDA era que a água chegasse aos 29 ºC, no máximo, para que a competição pudesse ser retomada com segurança. Porém, após a utilização de mais 40 toneladas de gelo durante a noite, uma nova aferição mostrou que a temperatura ainda estava a 29,5 ºC e as provas seguiram suspensas nesta quarta (25).
— Conforme acordado em reunião com os treinadores das equipes participantes, as competições só seriam retomadas nesta quarta-feira (25) caso a temperatura da água estivesse abaixo de 29°C — publicou a CBDA, em nota oficial.
A piscina do Parque Julio Lamare é descoberta e a estrutura fica sujeita às condições climáticas. Desde a última sexta-feira (20), o Rio de Janeiro atravessa um cenário de nível 3 de calor. Na ocasião do primeiro adiamento das provas, a CBDA informou que procurou alternativas para mudança de local da competição, mas não obteve êxito nas tratativas com outros clubes e seguiu com a estratégia de resfriamento da água.
Brasileiro de Natação tem novo cronograma
Após dois adiamentos, a expectativa é de que o Campeonato Brasileiro seja retomado na manhã desta quinta-feira (26). Segundo a CBDA, a programação seguirá até o sábado (28), com provas disputadas em finais diretas.
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