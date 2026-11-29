Esquiadora será homenageada com a Medalha Vanderlei Cordeiro de Lima
Bruna Moura recebe prêmio do COB por atitude que simboliza o espírito olímpico nos Jogos de Inverno Milão-Cortina 2026
Bruna Moura, esquiadora brasileira, será agraciada com a Medalha Vanderlei Cordeiro de Lima no Prêmio Brasil Olímpico 2026, em reconhecimento à sua demonstração de ética e humanidade durante os Jogos Olímpicos de Inverno Milão-Cortina 2026.
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A homenagem concedida pelo Comitê Olímpico do Brasil (COB) destaca a atitude de Bruna Moura após completar a prova de 10 km do esqui cross-country estilo livre, quando, em vez de deixar a linha de chegada, permaneceu para cumprimentar e celebrar as atletas que chegaram depois dela. Essa demonstração espontânea de respeito e companheirismo chamou atenção e simbolizou o verdadeiro espírito olímpico.
Bruna terminou a prova na 99ª colocação entre 109 competidoras, com o tempo de 30min56s09, superando desafios físicos e pessoais para alcançar a linha de chegada. Sua trajetória inclui uma transição do mountain bike para o esqui cross-country, uma cirurgia cardíaca que a afastou do esporte por dois anos, um grave acidente de carro que a impediu de competir em Pequim 2022 e uma toxoplasmose severa que afetou sua visão e interrompeu sua temporada 2024/2025.
A atleta destacou que realizar o sonho de ser olímpica já foi uma grande conquista, mas saber que sua caminhada inspira outras pessoas tem um valor ainda maior. Para ela, a Medalha Vanderlei Cordeiro de Lima representa o reconhecimento mais significativo de sua carreira e vida pessoal, superando qualquer conquista competitiva.
— Realizar o sonho de me tornar atleta olímpica já foi algo imenso, mas saber que a minha caminhada conseguiu tocar e inspirar outras pessoas tem um valor ainda maior e é isso que faz cada obstáculo superado realmente ter valido a pena — declarou.
A medalha leva o nome do maratonista Vanderlei Cordeiro de Lima, que, nos Jogos Olímpicos de Atenas 2004, foi atacado por um espectador enquanto liderava a prova, mas retornou para conquistar o bronze e celebrar com a torcida, recebendo posteriormente a medalha Pierre de Coubertin do Comitê Olímpico Internacional por seu espírito esportivo.
Criada pelo COB, a honraria reconhece atitudes que valorizam o significado da competição para além dos resultados. Na edição inaugural em 2025, o prêmio foi entregue aos remadores brasileiros do Quatro Sem masculino que conquistaram o bronze nos Jogos Pan-americanos Júnior de Assunção 2025, mesmo enfrentando um problema técnico durante a prova.
*Texto gerado com o auxílio de IA, revisado por humanos.
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