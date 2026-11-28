A Fórmula 1 chega à 22ª etapa da temporada de 2026 neste domingo (29). George Russell garantiu a pole position em Doha após superar Kimi Antonelli e Lando Norris na disputa pela primeira colocação. Mais abaixo, Gabriel Bortoleto e Rafael Câmara partem da 13ª e 18ª posição, respectivamente.

➡️ Russell supera Antonelli e é pole no GP do Catar pela F1 2026

Veja grid de largada em Doha

Confira grid de largada em Doha

Posição Piloto Equipe Tempo 1 George Russell Mercedes 1:21.633 2 Kimi Antonelli Mercedes 1:21.821 3 Lando Norris McLaren 1:22.176 4 Oscar Piastri McLaren 1:22.245 5 Isack Hadjar Red Bull 1:22.271 6 Max Verstappen Red Bull 1:22.312 7 Charles Leclerc Ferrari 1:22.955 8 Arvid Lindblad Racing Bulls 1:23.022 9 Lewis Hamilton Ferrari 1:23.084 10 Liam Lawson Racing Bulls 1:23.134 11 Oliver Bearman Haas 1:23.167 12 Pierre Gasly Alpine 1:23.548 13 Gabriel Bortoleto Audi 1:23.654 14 Franco Colapinto Alpine 1:23.657 15 Nico Hulkenberg Audi 1:23.899 16 Carlos Sainz Williams 1:24.370 17 Alexander Albon Williams 1:24.552 18 Rafael Câmara* Haas 1:23.861 19 Fernando Alonso Aston Martin 1:24.730 20 Lance Stroll Aston Martin 1:25.270 21 Valtteri Bottas Cadillac 1:25.161 22 Sergio Pérez Cadillac 1:25.799

*Piloto recebeu punição no GP do Catar

➡️ Tudo sobre os esportes olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Desempenho dos brasileiros na classificação

Os brasileiros não conseguiram avançar ao Q3 da classificação do GP do Catar, mas Gabriel Bortoleto e Rafael Câmara tiveram destinos diferentes após a sessão. O piloto da Audi garantiu o 13º lugar, com o tempo de 1min23s654, enquanto o estreante da Haas terminou em 15º, ao registrar 1min23s861. Ambos foram eliminados no Q2 e ficaram fora da disputa pelas dez primeiras posições do grid.

continua após a publicidade

A situação de Câmara, porém, ficou ainda mais complicada após a análise dos comissários. O brasileiro foi punido com a perda de três posições por atrapalhar Bortoleto na curva 16, durante a segunda fase da classificação. Segundo a FIA, o piloto da Haas estava em volta de retorno aos boxes e permaneceu na linha de corrida, prejudicando a passagem do compatriota. Com a penalidade, Câmara caiu de 15º para 18º no grid de largada.