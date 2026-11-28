GP do Catar: saiba como ficou o grid de largada da corrida na F1
Gabriel Bortoleto ficou em 13º, enquanto Rafa Câmara largará em 18º
A Fórmula 1 chega à 22ª etapa da temporada de 2026 neste domingo (29). George Russell garantiu a pole position em Doha após superar Kimi Antonelli e Lando Norris na disputa pela primeira colocação. Mais abaixo, Gabriel Bortoleto e Rafael Câmara partem da 13ª e 18ª posição, respectivamente.
➡️ Russell supera Antonelli e é pole no GP do Catar pela F1 2026
Veja grid de largada em Doha
Confira grid de largada em Doha
|Posição
|Piloto
|Equipe
|Tempo
1
George Russell
Mercedes
1:21.633
2
Kimi Antonelli
Mercedes
1:21.821
3
Lando Norris
McLaren
1:22.176
4
Oscar Piastri
McLaren
1:22.245
5
Isack Hadjar
Red Bull
1:22.271
6
Max Verstappen
Red Bull
1:22.312
7
Charles Leclerc
Ferrari
1:22.955
8
Arvid Lindblad
Racing Bulls
1:23.022
9
Lewis Hamilton
Ferrari
1:23.084
10
Liam Lawson
Racing Bulls
1:23.134
11
Oliver Bearman
Haas
1:23.167
12
Pierre Gasly
Alpine
1:23.548
13
Gabriel Bortoleto
Audi
1:23.654
14
Franco Colapinto
Alpine
1:23.657
15
Nico Hulkenberg
Audi
1:23.899
16
Carlos Sainz
Williams
1:24.370
17
Alexander Albon
Williams
1:24.552
18
Rafael Câmara*
Haas
1:23.861
19
Fernando Alonso
Aston Martin
1:24.730
20
Lance Stroll
Aston Martin
1:25.270
21
Valtteri Bottas
Cadillac
1:25.161
22
Sergio Pérez
Cadillac
1:25.799
*Piloto recebeu punição no GP do Catar
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Desempenho dos brasileiros na classificação
Os brasileiros não conseguiram avançar ao Q3 da classificação do GP do Catar, mas Gabriel Bortoleto e Rafael Câmara tiveram destinos diferentes após a sessão. O piloto da Audi garantiu o 13º lugar, com o tempo de 1min23s654, enquanto o estreante da Haas terminou em 15º, ao registrar 1min23s861. Ambos foram eliminados no Q2 e ficaram fora da disputa pelas dez primeiras posições do grid.
A situação de Câmara, porém, ficou ainda mais complicada após a análise dos comissários. O brasileiro foi punido com a perda de três posições por atrapalhar Bortoleto na curva 16, durante a segunda fase da classificação. Segundo a FIA, o piloto da Haas estava em volta de retorno aos boxes e permaneceu na linha de corrida, prejudicando a passagem do compatriota. Com a penalidade, Câmara caiu de 15º para 18º no grid de largada.
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Russell supera Antonelli e é pole no GP do Catar pela F1 2026
Gabriel Bortoleto ficou em 13º, enquanto Rafa Câmara largará em 15º
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