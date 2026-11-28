F1 registra coincidência curiosa na classificação do GP do Catar
Atividade teve seis equipes com suas duplas eliminadas entre Q1 e Q2
A classificação do Grande Prêmio do Catar de Fórmula 1, neste sábado (28), foi marcada por uma coincidência curiosa nas duas primeiras fases da sessão. Tanto no Q1 quanto no Q2, seis pilotos foram eliminados, mas não de maneira aleatória: em cada etapa, os dois representantes de três equipes diferentes deixaram a disputa por vagas no Q3. A corrida no Circuito Internacional de Lusail acontece neste domingo (29), a partir das 13h (de Brasília).
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A primeira seleção já apresentou o cenário inusitado. Williams, Aston Martin e Cadillac perderam seus dois pilotos ainda no Q1, encerrando a participação de Carlos Sainz, Alexander Albon, Fernando Alonso, Lance Stroll, Valtteri Bottas e Sergio Pérez na classificação.
O roteiro se repetiu na segunda fase, mas com outras equipes. Haas, Alpine e Audi também ficaram sem representantes na disputa pela pole position, após as eliminações de Oliver Bearman, Rafael Câmara, Pierre Gasly, Franco Colapinto, Gabriel Bortoleto e Nico Hulkenberg.
Com isso, seis equipes tiveram suas duplas eliminadas nas duas primeiras etapas da classificação, três em cada fase. A coincidência chamou a atenção pela forma como os cortes aconteceram, já que nenhuma dessas escuderias conseguiu colocar ao menos um representante entre os dez mais rápidos da sessão.
Russell garante pole e Mercedes fecha primeira fila
Depois de duas fases com eliminações completas de seis equipes, a disputa pela pole position ficou concentrada nos dez pilotos restantes. George Russell levou a melhor no Q3 e garantiu o primeiro lugar do grid, superando o companheiro de Mercedes, Kimi Antonelli, por 0s128. A equipe alemã ainda confirmou a dobradinha na primeira fila, enquanto Lando Norris colocou a McLaren na terceira posição.
O resultado também representou uma reação de Russell após o domínio de Antonelli nas atividades anteriores. O italiano havia liderado os três treinos livres no Catar, mas não conseguiu repetir o desempenho na hora decisiva da classificação. Oscar Piastri completou o top-4, seguido pela dupla da Red Bull, Isack Hadjar e Max Verstappen.
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Confira grid de largada em Doha
|Posição
|Piloto
|Equipe
|Tempo
1
George Russell
Mercedes
1:21.633
2
Kimi Antonelli
Mercedes
1:21.821
3
Lando Norris
McLaren
1:22.176
4
Oscar Piastri
McLaren
1:22.245
5
Isack Hadjar
Red Bull
1:22.271
6
Max Verstappen
Red Bull
1:22.312
7
Charles Leclerc
Ferrari
1:22.955
8
Arvid Lindblad
Racing Bulls
1:23.022
9
Lewis Hamilton
Ferrari
1:23.084
10
Liam Lawson
Racing Bulls
1:23.134
11
Oliver Bearman
Haas
1:23.167
12
Pierre Gasly
Alpine
1:23.548
13
Gabriel Bortoleto
Audi
1:23.654
14
Franco Colapinto
Alpine
1:23.657
15
Rafael Câmara
Haas
1:23.861
16
Nico Hülkenberg
Audi
1:23.899
17
Carlos Sainz
Williams
1:24.370
18
Alexander Albon
Williams
1:24.552
19
Fernando Alonso
Aston Martin
1:24.730
20
Lance Stroll
Aston Martin
1:25.270
21
Valtteri Bottas
Cadillac
1:25.161
22
Sergio Pérez
Cadillac
1:25.799
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