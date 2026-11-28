Após vice no Centenário em 2021, Andreas comemora final feliz com o Palmeiras: 'Melhor escolha'
Cinco anos após erro na final contra o Alviverde, meia conquista o torneio pelo clube paulista no mesmo estádio
Andreas Pereira voltou ao Estádio Centenário, no Uruguai, neste sábado (28), e deixou o local com a taça de campeão da Libertadores. Após o drama vivido em 2021, quando defendia o Flamengo e falhou justamente contra o Palmeiras na final do torneio, o meio-campista conquistou o título continental pelo clube paulista. Depois da partida, o jogador falou sobre o final feliz no mesmo palco.
— Ser campeão da Libertadores neste estádio, para mim, é muito marcante. Graças a Deus, hoje eu pude escrever uma história com final feliz aqui neste estádio — disse Andreas Pereira à "TV Globo".
O meio-campista também destacou a importância da conquista e afirmou que vencer a Libertadores foi o principal objetivo desde sua chegada ao Palmeiras.
— Eu vim para o Palmeiras para ganhar a Libertadores. A melhor escolha que eu fiz na minha carreira foi vir para o Palmeiras — completou.
Entenda a relação entre Andreas, Palmeiras e Flamengo
A história de Andreas Pereira com o Estádio Centenário ganhou um capítulo doloroso em 2021. Na ocasião, o meio-campista defendia o Flamengo e disputava a final da Libertadores contra o Palmeiras. Durante a prorrogação, quando a partida estava empatada em 1 a 1, o jogador perdeu o controle da bola na saída de jogo, e Deyverson aproveitou a falha para marcar o gol que garantiu a vitória palmeirense por 2 a 1 e o título continental.
Cinco anos depois, Andreas voltou ao mesmo estádio, desta vez vestindo a camisa do Palmeiras. Em 28 de novembro de 2026, o meio-campista conquistou a Libertadores após a vitória por 1 a 0 sobre o Estudiantes.
➡️Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras
Mais LANCE!
Torcedores do Estudiantes fazem gestos racistas contra palmeirenses na final da Libertadores
Casos foram registrados antes e depois da vitória do Palmeiras por 1 a 0, em Montevidéu
Torcida do Flamengo reage à fala de Abel Ferreira: 'Não esquece'
Treinador relembrou final da Libertadores de 2025
Abel Ferreira revela pedido para jogadores do Palmeiras 'desfrutarem' da final da Libertadores
Português destacou aprendizado após derrota na decisão anterior
Ídolo histórico do Palmeiras celebra título nas redes sociais
Sosa foi o autor do gol que deu o título ao Verdão
Abel Ferreira revela estratégia por trás do gol do título do Palmeiras da Libertadores
Treinador explicou a movimentação de Arthur e Arias na jogada
Leila Pereira, do Palmeiras, viraliza ao dançar funk após título: 'Sempre'
Presidente cumpriu promessa feita antes da partida
Fala de Leila Pereira viraliza entre torcedores do Palmeiras
Sosa foi o autor do gol da vitória Alviverde
Leila dedica tetra do Palmeiras às mulheres e rebate críticas: 'Histéricos são eles'
Presidente alviverde celebrou a conquista da Libertadores em Montevidéu, destacou o protagonismo feminino e mandou recado aos críticos
Arias revela ensaio de gol do título do Palmeiras: 'Falamos no intervalo'
Colombiano deu a assistência do gol de Sosa
Palmeiras disputará Copa Intercontinental e pode enfrentar PSG na final
Campeão da Libertadores, time paulista estreia contra o Toluca em dezembro
Andreas Pereira vira assunto após título do Palmeiras: 'Se livrou'
Alviverde conquistou o tetracampeonato sobre o Estudiantes
Leila, enfim, conquista a Libertadores: veja a lista de títulos da gestão
Com taça continental, mandatária alcança mais um feito à frente do Verdão; veja todas as conquistas da gestão
Herói do tetra! Sosa celebra gol do título e agradece torcida do Palmeiras: 'Foi muito especial'
Atacante paraguaio marcou o gol da vitória sobre o Estudiantes e entrou para a história do tetracampeonato continental do Verdão
Palmeiras manda recado a Flamengo após título da Libertadores
Sosa foi o autor do gol do título do Verdão
Europeus destacam vitória do Palmeiras na Libertadores: 'Histórico'
Jornais internacionais exaltam feito do técnico Abel Ferreira
Carlos Miguel celebra título do Palmeiras na Libertadores: 'Sonho de criança'
Arqueiro foi fundamental na semifinal da Libertadores
Torcida do Flamengo reage ao título do Palmeiras na Libertadores: 'Inacreditável'
Alviverde empatou com o Rubro-Negro em número de títulos da competição
Abel Ferreira amplia recorde entre técnicos com mais títulos pelo Palmeiras; veja ranking
Português ampliou vantagem sobre outros nomes históricos do Verdão
Torcedores do Palmeiras elegem craque da final: 'Colossal'
Lucas Evangelista foi exaltado por torcedores nas redes sociais