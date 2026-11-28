Andreas Pereira voltou ao Estádio Centenário, no Uruguai, neste sábado (28), e deixou o local com a taça de campeão da Libertadores. Após o drama vivido em 2021, quando defendia o Flamengo e falhou justamente contra o Palmeiras na final do torneio, o meio-campista conquistou o título continental pelo clube paulista. Depois da partida, o jogador falou sobre o final feliz no mesmo palco.

— Ser campeão da Libertadores neste estádio, para mim, é muito marcante. Graças a Deus, hoje eu pude escrever uma história com final feliz aqui neste estádio — disse Andreas Pereira à "TV Globo".

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O meio-campista também destacou a importância da conquista e afirmou que vencer a Libertadores foi o principal objetivo desde sua chegada ao Palmeiras.

— Eu vim para o Palmeiras para ganhar a Libertadores. A melhor escolha que eu fiz na minha carreira foi vir para o Palmeiras — completou.

Andreas Pereira com a medalha da Libertadores (Foto: Pool Pelaez Burga/DiaEsportivo/Folhapress)

Entenda a relação entre Andreas, Palmeiras e Flamengo

A história de Andreas Pereira com o Estádio Centenário ganhou um capítulo doloroso em 2021. Na ocasião, o meio-campista defendia o Flamengo e disputava a final da Libertadores contra o Palmeiras. Durante a prorrogação, quando a partida estava empatada em 1 a 1, o jogador perdeu o controle da bola na saída de jogo, e Deyverson aproveitou a falha para marcar o gol que garantiu a vitória palmeirense por 2 a 1 e o título continental.

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Cinco anos depois, Andreas voltou ao mesmo estádio, desta vez vestindo a camisa do Palmeiras. Em 28 de novembro de 2026, o meio-campista conquistou a Libertadores após a vitória por 1 a 0 sobre o Estudiantes.

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