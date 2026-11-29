Kimi Antonelli se junta a Hamilton, Schumacher, Verstappen e Vettel em lista da F1
Piloto italiano conquistou à 10ª vitória na temporada de 2026
A vitória de Kimi Antonelli no GP do Catar, neste domingo (29), colocou o italiano em um grupo bastante seleto da história da Fórmula 1. Com o resultado em Lusail, o piloto da Mercedes alcançou dez triunfos na temporada 2026 e se tornou apenas o quinto competidor a vencer pelo menos dez Grandes Prêmios em um mesmo campeonato. Antes dele, somente Lewis Hamilton, Michael Schumacher, Max Verstappen e Sebastian Vettel haviam conseguido atingir essa marca.
➡️ Com pontos de Bortoleto na F1, Antonelli vence GP do Catar com vantagem de 30 segundos
O feito ganha ainda mais relevância pelo perfil dos nomes que dividem a lista com Antonelli. Todos os quatro pilotos já conquistaram múltiplos títulos mundiais e marcaram época na categoria. Agora, o italiano passa a integrar esse grupo pela campanha de 2026, em seu segundo ano na F1.
Hamilton lidera lista de pilotos
Entre os nomes da relação, Lewis Hamilton é quem mais vezes alcançou a marca. O britânico conseguiu vencer pelo menos dez corridas em seis temporadas: 2014, 2015, 2016, 2018, 2019 e 2020. Em quatro desses campeonatos, terminou o ano com 11 triunfos, enquanto nos outros dois somou dez vitórias.
Max Verstappen aparece logo atrás, com três temporadas consecutivas no grupo. O holandês atingiu dez vitórias em 2021, antes de ampliar os números para 15 em 2022 e estabelecer o recorde de 19 primeiros lugares em 2023. Essa última marca segue como o maior número de vitórias conquistadas por um piloto em uma única edição do campeonato.
Michael Schumacher e Sebastian Vettel completam a relação com duas temporadas cada. O alemão da Ferrari venceu 11 provas em 2002 e chegou a 13 em 2004. Já Vettel alcançou 11 triunfos em 2011 e repetiu o desempenho do compatriota em 2013, quando também venceu 13 vezes.
➡️ Tudo sobre os esportes olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico
Marca histórica em temporada dominante
A entrada de Kimi Antonelli na lista foi confirmada justamente com a vitória no Catar. O italiano chegou ao décimo triunfo de 2026 depois de controlar a segunda metade da corrida em Lusail e terminar com mais de 31 segundos de vantagem sobre George Russell, seu companheiro de Mercedes.
Com o resultado, o piloto também ampliou sua distância em relação aos adversários na temporada e acrescentou mais um capítulo à campanha que o colocou entre os principais protagonistas da Fórmula 1. Aos 20 anos, Antonelli agora divide um registro estatístico com quatro campeões que marcaram diferentes gerações da categoria.
Mais LANCE!
Gabriel Bortoleto encerra jejum na F1 após quatro meses; entenda
Piloto brasileiro ficou em 10º e somou mais um ponto no Mundial
Apesar do ponto de Bortoleto, Audi vira alvo de críticas na F1: 'Incompetência'
Piloto brasileiro ficou em 10º e somou mais um ponto no Mundial
Com pontos de Bortoleto na F1, Antonelli vence GP do Catar com vantagem de 30 segundos
Piloto da Audi terminou em 10º, enquanto Rafa Câmara ficou em 16º lugar
Volta a volta da vitória de Antonelli na F1 no GP do Catar
Atividade aconteceu no Circuito Internacional de Lusail neste domingo (29)
Titular da Haas na F1, Rafa Câmara perde a liderança da F2 com vitória de Dunne
Alex Dunne venceu a corrida principal do GP do Catar neste domingo (29)
Bortoleto defende Rafa Câmara após incidente no Catar: 'Não me colocaria no Q3'
Brasileiro da Audi foi atrapalhado pelo compatriota durante a classificação da F1, mas minimizou o episódio
Três pontos esquentam rivalidade entre Rafa Câmara e Gabriel Bortoleto na F1
Posição no Mundial de Construtores altera o pagamento recebido pelas equipes
Fórmula 1 hoje: horários e onde assistir ao GP do Catar neste domingo (29)
Programação no Circuito Internacional de Lusail se encerra neste domingo (29)
GP do Catar: saiba como ficou o grid de largada da corrida na F1
Gabriel Bortoleto ficou em 13º, enquanto Rafa Câmara largará em 18º
Rafa Câmara é punido na F1 por atrapalhar Bortoleto e perde posições no GP do Catar
Piloto da Haas perdeu três posições no grid de largada deste domingo (29)
F1 registra coincidência curiosa na classificação do GP do Catar
Atividade teve seis equipes com suas duplas eliminadas entre Q1 e Q2
Russell supera Antonelli e é pole no GP do Catar pela F1 2026
Gabriel Bortoleto ficou em 13º, enquanto Rafa Câmara largará em 15º
Volta a volta da pole de Russell no GP do Catar pela F1 2026
Sessão definiu a vigésima segunda pole position da temporada de 2026
Verstappen e Hamilton dividem feito único na F1 no GP do Catar
Atual campeão mundial, Kimi Antonelli surge como ameaça à marca dos multicampeões
Rafa Câmara supera companheiro da F1, mas projeta desafio no GP do Catar
Brasileiro ficou à frente de Oliver Bearman nos dois primeiros treinos livres
Antonelli segue no topo em último treino no Catar; Bortoleto é 12º e Câmara fica em 15º
Acompanhe volta a volta da terceira atividade em Doha
Rafa Câmara ainda pode ser campeão da F2? Veja cenários
Brasileiro deixou a disputa pelo título para se juntar a Haas na Fórmula 1
Fórmula 1 hoje: horários e onde assistir ao GP do Catar neste sábado (28)
A etapa em Doha acontece entre os dias 27 e 29 de novembro
FIA nega apelo da Audi, e Bortoleto fica sem ponto no GP da Itália
Equipe do brasileiro entrou em recurso, que foi negado pela Corte Internacional