A vitória de Kimi Antonelli no GP do Catar, neste domingo (29), colocou o italiano em um grupo bastante seleto da história da Fórmula 1. Com o resultado em Lusail, o piloto da Mercedes alcançou dez triunfos na temporada 2026 e se tornou apenas o quinto competidor a vencer pelo menos dez Grandes Prêmios em um mesmo campeonato. Antes dele, somente Lewis Hamilton, Michael Schumacher, Max Verstappen e Sebastian Vettel haviam conseguido atingir essa marca.

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O feito ganha ainda mais relevância pelo perfil dos nomes que dividem a lista com Antonelli. Todos os quatro pilotos já conquistaram múltiplos títulos mundiais e marcaram época na categoria. Agora, o italiano passa a integrar esse grupo pela campanha de 2026, em seu segundo ano na F1.

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Hamilton lidera lista de pilotos

Entre os nomes da relação, Lewis Hamilton é quem mais vezes alcançou a marca. O britânico conseguiu vencer pelo menos dez corridas em seis temporadas: 2014, 2015, 2016, 2018, 2019 e 2020. Em quatro desses campeonatos, terminou o ano com 11 triunfos, enquanto nos outros dois somou dez vitórias.

Max Verstappen aparece logo atrás, com três temporadas consecutivas no grupo. O holandês atingiu dez vitórias em 2021, antes de ampliar os números para 15 em 2022 e estabelecer o recorde de 19 primeiros lugares em 2023. Essa última marca segue como o maior número de vitórias conquistadas por um piloto em uma única edição do campeonato.

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Michael Schumacher e Sebastian Vettel completam a relação com duas temporadas cada. O alemão da Ferrari venceu 11 provas em 2002 e chegou a 13 em 2004. Já Vettel alcançou 11 triunfos em 2011 e repetiu o desempenho do compatriota em 2013, quando também venceu 13 vezes.

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Marca histórica em temporada dominante

A entrada de Kimi Antonelli na lista foi confirmada justamente com a vitória no Catar. O italiano chegou ao décimo triunfo de 2026 depois de controlar a segunda metade da corrida em Lusail e terminar com mais de 31 segundos de vantagem sobre George Russell, seu companheiro de Mercedes.

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Com o resultado, o piloto também ampliou sua distância em relação aos adversários na temporada e acrescentou mais um capítulo à campanha que o colocou entre os principais protagonistas da Fórmula 1. Aos 20 anos, Antonelli agora divide um registro estatístico com quatro campeões que marcaram diferentes gerações da categoria.