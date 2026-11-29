Titular da Haas na F1, Rafa Câmara perde a liderança da F2 com vitória de Dunne
Alex Dunne venceu a corrida principal do GP do Catar neste domingo (29)
A mudança de categoria já começou a trazer consequências para a disputa pelo título da Fórmula 2. Neste domingo (29), Rafael Câmara perdeu a liderança do campeonato após Alexander Dunne vencer a corrida principal do GP do Catar, disputada no circuito de Lusail. O irlandês aproveitou a ausência do brasileiro para assumir a primeira colocação da tabela a apenas uma etapa do encerramento da temporada.
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Integrante do programa de desenvolvimento de pilotos da Ferrari, Câmara não participa das duas últimas etapas da F2 por conta de seus compromissos com a Haas na Fórmula 1. O jovem foi escolhido pela equipe norte-americana para substituir Esteban Ocon nas provas finais de 2026 e já está confirmado como titular para a próxima temporada, ao lado de Oliver Bearman.
A decisão abriu espaço para os concorrentes reduzirem a diferença na classificação. Antes da rodada no Catar, o brasileiro somava 207 pontos e tinha sete de vantagem sobre Nikola Tsolov, enquanto Dunne aparecia na terceira posição, 18 pontos atrás do líder.
Na corrida principal deste domingo (29), Dunne largou da terceira colocação e conseguiu transformar a oportunidade em vitória. Noel León terminou em segundo, seguido por Oliver Goethe, enquanto Tsolov cruzou a linha de chegada na sexta posição. O resultado colocou o irlandês na liderança do campeonato e deixou o búlgaro como seu principal perseguidor.
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Com apenas uma rodada restante no calendário, a Fórmula 2 chega à etapa de Abu Dhabi com a disputa pelo título aberta entre os principais concorrentes. A última etapa da temporada será realizada entre os dias 4 e 6 de dezembro, no circuito de Yas Marina.
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