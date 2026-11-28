Rafa Câmara é punido na F1 por atrapalhar Bortoleto e perde posições no GP do Catar
Piloto da Haas perdeu três posições no grid de largada deste domingo (29)
Rafael Câmara vai largar mais atrás do que esperava no Grande Prêmio do Catar de Fórmula 1. Depois de terminar a classificação na 15ª colocação, o brasileiro da Haas recebeu uma punição de três posições no grid por causa de um incidente com Gabriel Bortoleto durante o Q2. Com a decisão dos comissários, o piloto caiu para o 18º lugar, enquanto o compatriota da Audi manteve a 13ª posição.
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O episódio aconteceu na aproximação da curva 16, quando Bortoleto estava em volta rápida e encontrou o carro de Câmara mais lento na trajetória. A situação comprometeu diretamente no desempenho do piloto da Audi naquele trecho.
Além de perder o controle da traseira do monoposto, Gabriel precisou aliviar o acelerador e completou a saída da curva em velocidade menor. Os dois brasileiros, então, foram chamados pelos comissários depois da sessão para prestar esclarecimentos.
Comissários justificam punição a Rafa Câmara
A análise dos dados de telemetria foi determinante para a decisão. Os comissários entenderam que a presença do carro da Haas na trajetória de Bortoleto configurou um caso de impedimento desnecessário e aplicaram a penalidade padrão para esse tipo de infração: três posições no grid.
Antes mesmo da audiência, Câmara já havia reconhecido que a situação não foi ideal. O novato explicou que recebeu um aviso sobre a aproximação de Bortoleto um pouco tarde, o que dificultou sua reação para evitar o incidente. Do outro lado, o piloto da Audi adotou um tom mais tranquilo ao comentar o episódio e afirmou que o compatriota simplesmente não o viu.
A punição também alterou a ordem de largada de outros competidores. Nico Hulkenberg, Carlos Sainz e Alexander Albon avançaram uma posição cada, enquanto Bortoleto permaneceu em 13º. Assim, Rafael terá de buscar uma recuperação ainda maior na corrida deste domingo (29), no circuito de Lusail.
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Confira grid de largada em Doha
|Posição
|Piloto
|Equipe
|Tempo
1
George Russell
Mercedes
1:21.633
2
Kimi Antonelli
Mercedes
1:21.821
3
Lando Norris
McLaren
1:22.176
4
Oscar Piastri
McLaren
1:22.245
5
Isack Hadjar
Red Bull
1:22.271
6
Max Verstappen
Red Bull
1:22.312
7
Charles Leclerc
Ferrari
1:22.955
8
Arvid Lindblad
Racing Bulls
1:23.022
9
Lewis Hamilton
Ferrari
1:23.084
10
Liam Lawson
Racing Bulls
1:23.134
11
Oliver Bearman
Haas
1:23.167
12
Pierre Gasly
Alpine
1:23.548
13
Gabriel Bortoleto
Audi
1:23.654
14
Franco Colapinto
Alpine
1:23.657
15
Nico Hulkenberg
Audi
1:23.899
16
Carlos Sainz
Williams
1:24.370
17
Alexander Albon
Williams
1:24.552
18
Rafael Câmara*
Haas
1:23.861
19
Fernando Alonso
Aston Martin
1:24.730
20
Lance Stroll
Aston Martin
1:25.270
21
Valtteri Bottas
Cadillac
1:25.161
22
Sergio Pérez
Cadillac
1:25.799
*Piloto recebeu punição no GP do Catar
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