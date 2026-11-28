Rafael Câmara vai largar mais atrás do que esperava no Grande Prêmio do Catar de Fórmula 1. Depois de terminar a classificação na 15ª colocação, o brasileiro da Haas recebeu uma punição de três posições no grid por causa de um incidente com Gabriel Bortoleto durante o Q2. Com a decisão dos comissários, o piloto caiu para o 18º lugar, enquanto o compatriota da Audi manteve a 13ª posição.

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O episódio aconteceu na aproximação da curva 16, quando Bortoleto estava em volta rápida e encontrou o carro de Câmara mais lento na trajetória. A situação comprometeu diretamente no desempenho do piloto da Audi naquele trecho.

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Além de perder o controle da traseira do monoposto, Gabriel precisou aliviar o acelerador e completou a saída da curva em velocidade menor. Os dois brasileiros, então, foram chamados pelos comissários depois da sessão para prestar esclarecimentos.

Comissários justificam punição a Rafa Câmara

A análise dos dados de telemetria foi determinante para a decisão. Os comissários entenderam que a presença do carro da Haas na trajetória de Bortoleto configurou um caso de impedimento desnecessário e aplicaram a penalidade padrão para esse tipo de infração: três posições no grid.

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Antes mesmo da audiência, Câmara já havia reconhecido que a situação não foi ideal. O novato explicou que recebeu um aviso sobre a aproximação de Bortoleto um pouco tarde, o que dificultou sua reação para evitar o incidente. Do outro lado, o piloto da Audi adotou um tom mais tranquilo ao comentar o episódio e afirmou que o compatriota simplesmente não o viu.

A punição também alterou a ordem de largada de outros competidores. Nico Hulkenberg, Carlos Sainz e Alexander Albon avançaram uma posição cada, enquanto Bortoleto permaneceu em 13º. Assim, Rafael terá de buscar uma recuperação ainda maior na corrida deste domingo (29), no circuito de Lusail.

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Gabriel Bortoleto em ação na F1 no GP de Las Vegas (Foto: Clive Mason/Getty Images/AFP)

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Confira grid de largada em Doha

Posição Piloto Equipe Tempo 1 George Russell Mercedes 1:21.633 2 Kimi Antonelli Mercedes 1:21.821 3 Lando Norris McLaren 1:22.176 4 Oscar Piastri McLaren 1:22.245 5 Isack Hadjar Red Bull 1:22.271 6 Max Verstappen Red Bull 1:22.312 7 Charles Leclerc Ferrari 1:22.955 8 Arvid Lindblad Racing Bulls 1:23.022 9 Lewis Hamilton Ferrari 1:23.084 10 Liam Lawson Racing Bulls 1:23.134 11 Oliver Bearman Haas 1:23.167 12 Pierre Gasly Alpine 1:23.548 13 Gabriel Bortoleto Audi 1:23.654 14 Franco Colapinto Alpine 1:23.657 15 Nico Hulkenberg Audi 1:23.899 16 Carlos Sainz Williams 1:24.370 17 Alexander Albon Williams 1:24.552 18 Rafael Câmara* Haas 1:23.861 19 Fernando Alonso Aston Martin 1:24.730 20 Lance Stroll Aston Martin 1:25.270 21 Valtteri Bottas Cadillac 1:25.161 22 Sergio Pérez Cadillac 1:25.799

*Piloto recebeu punição no GP do Catar