Medo, incerteza e mal-estar: atletas revelam bastidores do Brasileiro de Natação
CBDA utilizou toneladas de gelo para resfriamento da piscina, mas provas seguem suspensas
O desafio dos atletas no Campeonato Brasileiro de Natação, no Rio de Janeiro, excedeu a preocupação com performance e medalhas. Em meio a uma onda de calor que elevou a temperatura da água aos 33 ºC e provas adiadas, os nadadores enfrentam um cenário de incerteza, medo e dificuldades para alcançar os resultados planejados após meses de treinamento.
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A competição, que tem provas nas categorias júnior e sênior e encerra a temporada nacional da natação, tinha início previsto para a última terça-feira (24). A piscina do Parque Julio Delamare é descoberta, o que dificulta a climatização em um estágio 3 de calor, situação que o Rio de Janeiro atravessa desde a última sexta-feira (20).
Devido às altas temperaturas e alertas dos profissionais de saúde trabalhando no torneio, a CBDA (Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos) anunciou a suspensão das provas da terça-feira. Na ocasião, a entidade afirmou, por meio de nota oficial, que chegou a buscar alternativas de locais para a realização da competição, mas não obteve êxito.
Para quem estava à beira da piscina esperando para competir, porém, o adiamento veio com grandes doses de incerteza. A nadadora Pâmela Alencar, que disputaria a prova dos 100 m peito, relatou à reportagem do Lance! que chegou a fazer o aquecimento sem saber se competiria ou não.
— Na hora, todas as nadadoras que iam competir comigo falaram assim: "E agora? O que a gente faz?". A gente saiu correndo, colocou nosso traje de competição e aqueceu até eles decidirem o que iria acontecer, se a gente iria nadar ou não. Ficamos esperando para, no final, as provas serem canceladas com todas as atletas lá, já de traje.
A CBDA estabeleceu a temperatura de 29 ºC como o máximo para a retomada da competição e utilizou 54 toneladas de gelo para resfriar a piscina — segundo a entidade, foram investidos cerca de 118 mil reais para executar a estratégia. Mesmo assim, a água chegou apenas a 29,5 ºC e as provas desta quarta-feira (25) também foram adiadas.
— A primeira coisa que fiz quando acordei foi pegar o meu celular para saber se eu ia nadar hoje ou não — completou Pâmela.
"Quem vai ficar do meu lado?"
Segundo relatos dos atletas, a temperatura da água já estava desconfortável durante os treinamentos no fim de semana, cenário que tenderia a piorar com o esforço mais intenso durante a competição oficial. O velocista Matheus Santana, que inicialmente tinha provas previstas para quinta e sexta-feira, acompanhou as atividades do primeiro dia à beira da piscina e viu nadadores saírem amparados após a prova.
— Eu acompanhei mais de 10 atletas sendo tirados, carregados de dentro da água. Alguns atletas foram levados aos gritos: "Leva para a enfermaria porque lá está refrigerado". E aí a enfermaria, lá de dentro, gritava que o ar não estava funcionando. Bastante gente passando mal, bastante gente tendo que ser socorrida.
Segundo Matheus, outros atletas relataram ter diminuído o ritmo durante a prova, com medo de passar mal. Para o nadador, além da saúde dos atletas, a performance, preparação e objetivos esportivos da temporada foram colocados em xeque. Para muitos competidores, o Brasileiro representa uma oportunidade de alcançar índices, conquistar bolsas esportivas, melhorar contratos e atrair patrocinadores.
— Como eu vou fazer para entregar uma performance boa numa piscina nessas condições? E se eu passar mal, como vou ser socorrido? E quem vai me amparar depois, quando eu for discutir o meu resultado aqui nessa competição? Quem é que vai ficar do meu lado? A gente sabe que, quando a gente cair na água, vai sofrer o impacto da estrutura do evento. E essa é uma questão de planejamento da própria CBDA. Eles recorrerem ao saco de gelo deixa muito claro que eles estão levando na brincadeira há muito tempo — desabafou.
Procurada pela reportagem do Lance!, a CBDA afirmou que a organização do Campeonato Brasileiro dispõe de uma "estrutura padrão" para atendimento aos atletas, incluindo a presença de médicos, enfermeiros e salva-vidas. A nova previsão anunciada pela entidade é de que a competição seja retomada nesta quinta-feira (26) e siga até sábado (28), disputada em formato de finais diretas.
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