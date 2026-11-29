A capitã da Seleção Brasileira de vôlei, Gabi Guimarães, compartilhou nas redes sociais uma declaração de Leila Pereira após o tetracampeonato da Libertadores conquistado pelo Palmeiras, no último sábado (28). Na ocasião, em entrevista pós-jogo, a presidente do clube alviverde dedicou a taça às mulheres.

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— Eu dedico esse título para todas as mulheres. Eu ofereço a vocês, mulheres, nós podemos o que quisermos. Eles são histéricos, nós não. Nós trabalhamos e realizamos — disse Leila Pereira, em entrevista à getv.

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Apesar de não ser torcedora do Palmeiras, Gabi é uma das atletas que mais defende publicamente a equidade de gênero no esporte, e é uma figura de liderança no vôlei. Na Seleção Brasileira, a capitã costuma orientar as companheiras e cobrar ajustes, mesmo quando não está em quadra. Em sua terceira temporada no Conegliano, da Itália, a brasileira também é amplamente reconhecida como líder no cenário internacional.

Leila Pereira comemora título do Palmeiras na Copa Libertadores (Foto: Paulo De Tarso/AGIF/Folhapress)

Craques do vôlei e medalhistas olímpicos celebram tetra do Palmeiras

A conquista do tetracampeonato da Libertadores pelo Palmeiras reverberou além do mundo do futebol. A bicampeã olímpica de vôlei Jaqueline e a medalhista de prata Camila Brait, torcedoras declaradas do alviverde, registraram nas redes sociais a comemoração do título.

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Jaqueline publicou fotos em que aparece comemorando, vestida com a camisa do time paulista. Camila Brait apareceu nos stories do Instagram vestindo a camisa do Palmeiras, cantando o hino do clube e "perturbando" o marido corintiano.

O medalhista de prata do esqui cross-country nos Jogos Paralímpicos de Inverno Milão-Cortina, Cristian Ribera, é um palmeirense dos mais apaixonados e também registrou as comemorações do tetra. Felipe Wu, medalhista de prata do tiro esportivo nos Jogos Olímpicos do Rio 2016, compartilhou um post da conta oficial do Palmeiras em comemoração ao título.

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