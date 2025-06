Único tenista a derrotar João Fonseca duas vezes na atual temporada, a mais recente delas na terceira rodada de Roland Garros, Jack Draper alcançou, no domingo, o melhor ranking da carreira, aos 23 anos: quarto do mundo. A partir da próxima segunda (16), o britânico volta ao batente na grama do tradicional ATP 500 do Queen's Club, em Londres.

continua após a publicidade

➡️ Galeria de imagens do bicampeonato de Alcaraz em Roland Garros

➡️ Sinner é torcedor do Milan; Alcaraz, do Real

Em busca de um título inédito, o inglês pode ser o primeiro anfitrião a vencer o torneio desde 2016. O último foi o ex-líder do ranking Andy Murray, que triunfou em cinco edições: em 2009, 2011, 2013 e há nove anos. Não por acaso, a partir desta temporada, a quadra central do Queen's Club passou a receber o nome do ex-número 1 do mundo.

Na carreira, Draper soma 15 vitórias em 22 jogos na grama, o piso do torneio britânico. E um título, nessa superfície: em Stuttgart, na Alemanha, o primeiro dos três que conquistou como profissional.

continua após a publicidade

Após derrotar João Fonseca, Draper parou nas oitavas

Em Roland Garros, após o triunfo por 3 a 0 sobre o número 1 do Brasil, Draper |acabou surpreendido, na fase seguinte (oitavas de final), pela sensação do torneio, cazaque Alexander Bublik (62º). Primeiro do país a chegar às quartas de final de um Grand Slam, o irreverente tenista do Cazaquistão acabou superado pelo líder do ranking, o italiano Jannik Sinner.

A primeira vitória de Draper sobre João Fonseca foi na segunda rodada da quadra rápida do Masters 1000 de Indian Wells, em março (vídeo abaixo). Naquela semana, aliás, o britânico ergueu o mais importante troféu da carreira até aqui.

continua após a publicidade



➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte