Max Verstappen não considera realista competir com os carros da McLaren no GP da Bélgica, no tradicional Circuito de Spa-Francorchamps. Em quarto lugar no grid de largada, neste domingo (27), o piloto da Red Bull expressou dúvidas sobre o desempenho do RB21 mesmo com a previsão de chuva para a corrida. Lando Norris e Oscar Piastri lideraram as primeiras posições na classificação.

Apesar da vitória na corrida sprint do sábado (26), contra Oscar Piastri, Verstappen mantém expectativas limitadas para a prova principal. A equipe austríaca modificou as configurações do carro buscando melhor rendimento em pista molhada, o que comprometeu o desempenho durante a classificação em condições secas.

— Acho que deveríamos estar lutando pelo P3, realisticamente falando. Em condições de pista seca, pelo menos. A chuva sempre pode causar um pouco de caos, mas a McLaren normalmente tem uma vantagem ainda maior. Portanto, o P3 é a posição mais alta que se pode alcançar — disse o holandês.

O principal problema do RB21 está no gerenciamento dos pneus para pista molhada. O carro tende a superaquecer e degradar os compostos para chuva muito mais rapidamente que o McLaren, tanto com pneus intermediários quanto com os de chuva extrema.

— A McLaren é ainda mais forte no molhado do que no seco, porque o superaquecimento é ainda maior, é claro, em um intermediário, então eles têm isso muito bem sob controle. Todas as vezes que pilotamos na chuva, não tivemos nenhuma chance. Isso não vai mudar de repente. Eles ainda estão quilômetros à nossa frente em termos de gerenciamento de pneus. Quero dizer, se você tem isso, é quase imbatível — afirmou o tetracampeão da F1.

Na classificação, Verstappen ficou 0,341 segundos atrás do tempo de pole position estabelecido por Lando Norris. Após um desempenho que ele mesmo classificou como "não muito bom" no Q3, o piloto da Red Bull manteve expectativas modestas. O piloto holandês enfrentou problemas na saída da curva Eau Rouge, com "muito giro de roda", comprometendo seu tempo de volta.

— Acho que elas funcionam, mas ainda não me dão o equilíbrio que eu quero para realmente atacar uma curva. Esses problemas continuam os mesmos — comentou Verstappen, sobre as atualizações trazidas pela equipe para este fim de semana.

Largada da F1 é adiada por fortes chuvas

O motivo principal para a suspensão da largada na F1 foi a dificuldade de visibilidade, relatada por quase todos os pilotos, ainda na volta de aquecimento. Vale destacar que essa volta foi feita atrás de safety car.

Apesar das reclamações do grid, Max Verstappen pareceu ser contra o adiamento do início da corrida, destacando que a situação só pioraria. Para o holandês da Red Bull, o ideal seria dar largada e realizar, pelo menos, duas ou três voltas antes de parar - já que uma pancada mais forte era esperada a poucos minutos.

A água parada, no entanto, não era um problema nas pistas, segundo Lando Norris. Ainda na volta para os boxes, seu engenheiro chegou a perguntar se a dificuldade era apenas de visibilidade ou no controle do carro também, o que foi negado pelo piloto.