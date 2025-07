Gabriel Bortoleto repetiu o resultado da sprint e conquistou a nona colocação na corrida principal do GP da Bélgica neste domingo (27). O piloto brasileiro da Sauber ganhou uma posição em relação ao grid de largada, no Circuito de Spa-Francorchamps. Com isso, somou mais dois pontos na classificação geral do Mundial de Pilotos da F1, liderado por Oscar Piastri.

O fim de semana em Spa pode ser visto como positivo por Bortoleto. Em meio a boa fase da Sauber, o brasileiro terminou as duas classificatórias e as duas corridas entre os 10 mais bem colocados na F1. Apesar disso, ele pontuou apenas na principal, já que a zona de pontuação da sprint vai até a oitava colocação.

Desempenho de Bortoleto nas provas

Corrida sprint

Gabriel Bortoleto conquistou a 9ª colocação na corrida sprint do GP da Bélgica de Fórmula 1. O piloto brasileiro da Sauber ganhou uma posição em relação ao grid de largada no último sábado (26), no Circuito de Spa-Francorchamps.

Apesar das limitações de balanço do carro, o piloto da Sauber manteve ritmo constante ao longo da corrida sprint. A disputa com Lawson se estendeu até a bandeirada final, com Bortoleto conseguindo segurar o adversário mesmo sob forte pressão, o que foi celebrado pelo novato.

Qualificatórias da corrida principal

Bortoleto se envolveu em uma polêmica no fim do Q1, mas garantiu a vaga para a segunda etapa. Apesar disso, o novato conseguiu fazer um novo bom tempo e avançou mais uma vez, garantindo uma posição na zona de pontuação. Por causa disso, o brasileiro largou na 10ª colocação neste domingo (27).

Corrida principal

As quatro primeiras voltas foram feitas atrás de safety car e, todas, contabilizadas na corrida. Após o apagar das luzes do carro de segurança, a "largada" foi realizada em movimento. Gabriel Bortoleto fez uma boa largada e conseguiu manter a posição de classificação conquistada.

Com a pista mais seca, os pilotos começaram a ir aos boxes, o que mudou bastante com as posições no meio da tabela. Entre essas mudanças, Nico Hulkenberg conseguiu superar Bortoleto, que estava mais rápido e pediu uma atitude da Sauber.

Pelo rádio, Bortoleto pediu que o Hulkenberg ultrapasse logo Liam Lawson pela oitava colocação ou dê a posição ao novato. O brasileiro estava bem mais rápido que o companheiro, o que rendeu a Sauber pedir ao veterano que as posições fossem trocadas. Como resposta, o alemão cedeu o lugar.

Com a ameaça iminente de Bortoleto, a Racing Bulls pediu para Lawson colocar o pé no acelerador. A diferença entre os pilotos se manteve em 1,5 segundos desde a troca entre o brasileiro e Hulkenberg. Apesar disso, ele sofria para passar o neozelandês e a desvantagem cresceu.

Confira a classificação na F1

Posição Piloto Equipe Pontos Vitórias 1 Oscar Piastri McLaren 266 6 2 Lando Norris McLaren 250 4 3 Max Verstappen Red Bull 185 2 4 George Russell Mercedes 157 1 5 Charles Leclerc Ferrari 139 0 6 Lewis Hamilton Ferrari 109 0 7 Kimi Antonelli Mercedes 63 0 8 Alex Albon Williams 54 0 9 Nico Hulkenberg Sauber 37 0 10 Esteban Ocon Haas 27 0 11 Isack Hadjar Racing Bulls 22 0 12 Lance Stroll Aston Martin 20 0 13 Pierre Gasly Alpine 20 0 14 Fernando Alonso Aston Martin 16 0 15 Carlos Sainz Williams 16 0 16 Liam Lawson Racing Bulls 16 0 17 Yuki Tsunoda Red Bull 10 0 18 Oliver Bearman Haas 8 0 19 Gabriel Bortoleto Sauber 6 0 20 Franco Colapinto Alpine 0 0 21 Jack Doohan Alpine 0 0